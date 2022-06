Aschheims Tennis-Damen trumpfen auf

Von: Nico Bauer

Überragend im Dress des TC Aschheim: Laura Putz. © Dieter Michalek

2. Bundesliga: Nach 8:1 beim MTTC Iphitos beendet der TCA die Saison als starker Fünfter.

Aschheim – Ende gut, alles gut. Eher überragend. Die Tennisdamen des TC Aschheim haben definitiv den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geschafft und in der letzten Runde mit dem 8:1 beim Münchner Nobelclub MTTC Iphitos ein absolutes Highlight gesetzt. In den vergangenen Wochen machte schon das Gerücht die Runde, dass die Liga mit den sieben Mannschaften wegen einer geplanten Aufstockung nur einen Absteiger bekommen werde. Das tritt nun ein und der stand schon vor dem letzten Match fest. Bei dem Doppelspieltag waren die Aschheimer Damen am Freitag spielfrei und da verlor der TC Heidelberg sein letztes Spiel. Da parallel der MTTC Iphitos bei Nachbar Luitpoldpark gewann wurden die Heidelberger Damen auf den letzten Platz durchgereicht. Aschheim und Iphitos hatten da auch zwei Punkte, aber das deutlich bessere Matchverhältnis.

Von dem Trio im hinteren Bereich der Tabelle wurde der TCA am Sonntag mit dem großen Sieg dann quasi der Tabellenführer und kann als Fünfter von sieben Teams sehr stolz die erste Zweitligasaison der Vereinsgesichte in die Clubgeschichte einfügen. Mit den 8:1-Siegen über Heidelberg und München ließ man auch sportlich keine Fragen offen. Auch beim MTTC Iphitos spielte man wie schon in der gesamten Saison ohne die gemeldeten Ausländerinnen, mit denen man das Team hätte verstärken können. Mannschaftsführerin Laura Paar ist sehr stolz darauf, „dass wir unserer Philosophie treu geblieben sind“. Mit Spielerinnen aus der Region hat der TC Aschheim gegen teilweise internationale Auswahlmannschaften bestanden und es gab Chancen für mehr als die zwei Siege. Die überragende Dame im Aschheimer Dress ist die Einheimische Laura Putz, ein Juwel des Clubs. Sie hatte an Position zwei mit 4:2 Einzeln und 6:0 Doppeln eine sensationelle Bilanz, mit der sie ihr Potenzial für den Weg in Richtung Profitennis untermauerte. „Sie ist unser MVP“, sagt Laura Paar und das ist im Sport der Ritterschlag schlecht hin. „MVP“ (Most Valuable Player) ist die wertvollste Persönlichkeit einer Mannschaft oder einer Liga. Den letzten Sieg im Doppel bekamen Laura Putz & Co. geschenkt, weil man im Iphitos-Derby schon mit fünf gewonnenen Einzeln den Sieg in der Tasche hatte. MTTC Iphitos München - TC Aschheim 1:8 (1:5). Einzel: Paula Kania - Laura Paar 7:5, 6:2; Anja Wildgruber - Laura Putz 3:6, 4:6; Luca Cictoria Vocke - Elixane Lechemia 0:1 Aufgabe Vocke; Franziska Maus - Gabriela Duca 2:6, 3:6; Luisa Marrie Huber - Briana Szabo 3:6, 1:6; Vroni Hinterseer - Karina Hofbauer 2:6, 5:7. Doppel (nicht gespielt): 0:3 für TC Aschheim.