ASV Dachau mit Hachinger Hilfe klar vorn

Von: Umberto Savignano

Unerfüllt blieben die Hoffnungen der Herrschinger Volleyballer um Philipp Schumann, mit einem Erfolg in Lüneburg die Führung in der Bundesliga-Zwischenrunde der Plätze fünf bis acht zu übernehmen: Die Niedersachsen siegten mit 3:1 (25:19, 14:25, 26:16, 25:21) und dürften damit so gut wie sicher als Fünfter in die Play Offs starten. Das Team vom Ammersee muss hingegen nun sogar fürchten, nur als Siebter ins Titelrennen zu gehen.

Schumann, der vom TSV Haching München für die Restsaison nach Herrsching gewechselte Diagonalspieler, startete in Lüneburg, wurde aber schon im ersten Satz ausgewechselt und kam im dritten Durchgang noch einmal vorübergehend aufs Feld Ebenfalls erfolglos waren die Leih-Löwen Paul Gehringer und Juro Petrusic mit dem Zweitligisten TSV Mühldorf: Gegen Gotha setzte es eine 1:3 (25:18, 15:25, 21:25, 16:25)-Heimpleite. Diagonalangreifer Petrusic spielte durch, Mittelblocker Gehringer begann, wurde Mitte des dritten Satzes aber ausgetauscht. Es war die vierte Niederlage in Folge für die zuletzt personell arg gebeutelten Mühldorfer. Auf Erfolgskurs liegt hingegen Drittligist ASV Dachau mit den Hachinger Gastspielern Libero Leonard Graven und Außenangreifer Patrick Rupprecht. Durch das 3:0 gegen den Zweiten Friedberg vergrößerte der Spitzenreiter seinen Vorsprung auf zehn Punkte. Graven spielte durch, Rupprecht kam erst im dritten Satz aufs Feld.

Eric Paduretu hat einen neuen Trainer

Einen neuen Trainer sucht Österreichs Vizemeister SK Zadruga Aich/Dob, bei dem Löwen-Zuspieler Eric Paduretu für die Restsaison engagiert ist: Zvonko Nikolic trat nach dem 0:3 bei Union Waldviertel zurück. Paduretu kam, wie in den Partien zuvor, zu einem Kurzeinsatz.