Atomics wünschen sich ein Vereinsheim

Von: Patrik Stäbler

Selbstgemachte Clogs als Dank für jahrzehntelangen Einsatz für die Garching Atomics: Rein Warmels. © Atomics

Garching – Zum Dank für seinen jahrzehntelangen Einsatz haben die Garching Atomics Rein Warmels zum Abschied ein paar handgemachte Clogs geschenkt – natürlich in den Vereinsfarben und mit ihrem Logo auf dem Spann. Kurz nach der Gründung 1994 war der Niederländer zu dem Baseballklub gestoßen, wo er lange Zeit als Trainer und zuletzt als Zweiter Vorsitzender fungierte.

In dieser Funktion war er federführend bei der Planung des neuen Ballparks in Garching, der 2016 eröffnet wurde.

Just diese Sportstätte ist zurzeit das größte Sorgenkind der Atomics und stand daher – vor der Ehrung von Rein Warmels – im Mittelpunkt der Diskussion bei der Jahreshauptversammlung. Genauer gesagt geht es um das immer noch fehlende Vereinsheim auf der Anlage, das sich die Atomics so sehr wünschen. „Es hätte in den letzten Jahren bezahlbare Varianten gegeben“, sagt Klubpräsident Stefan Sauer. Doch die Pläne dafür seien inzwischen „irgendwo bei der Stadt in der Schublade verschwunden“.

Und so stehe man beim Thema Vereinsheim nun wieder am Anfang, bedauert Sauer. Was wiederum bedeutet, dass sich sein Verein weiterhin mit den provisorischen Containern im Ballpark begnügen muss. „Wir kommen damit zurecht“, sagt der Präsident über die Interimslösung. „Aber die Zustände sind alles andere als ideal. Und gemütlich ist das natürlich nicht.“

Daher wolle der Verein nun einen neuen Anlauf in Richtung Vereinsheim unternehmen, kündigt Sauer an. „Wir werden jetzt bei den Fraktionen im Stadtrat Klinken putzen gehen.“ Was sich die Baseballer laut ihrem Präsidenten wünschen, wäre zum einen ausreichend Stauraum, um ihr Inventar trocken und sicher aufzubewahren. Zum anderen, so Sauer, „hätten wir gerne einen kleinen Aufenthaltsraum, wo man sich zusammensetzen und der bei Spieltagen als Kiosk verwendet werden kann.“

Anders als beim Bau des Ballparks wird Rein Warmels beim Projekt Vereinsheim außen vor bleiben. An seiner Stelle wurde Daniel Westermayr bei der Versammlung einstimmig zum neuen Vizevorsitzenden gewählt. Er bildet nun die Führungsspitze des Vereins zusammen mit Stefan Sauer, der für drei weitere Jahre im Amt bestätigt wurde. „Es könnte aber sein, dass das meine letzte Amtszeit wird“, kündigt der Präsident an, der den Posten seit 2013 innehat. „Vielleicht ist es dann auch ganz gut, wenn mal jemand Neues die Sache übernimmt.“

Vorerst aber bleibt Stefan Sauer weiter an der Spitze des Klubs, der die Corona-Jahre erstaunlich gut überstanden hat, wie der Präsident darlegte. So konnte nicht nur die Mitgliederzahl bei circa 170 stabil gehalten werden. Sondern im Kinderbereich habe man auch ein Wachstum verzeichnet. Um dies zu wiederholen, plane der Klub heuer erneut mehrere Aktionen in den Garchinger Schulen, wo man um Nachwuchs werben wolle. PATRIK STÄBLER