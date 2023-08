„Auch in der 3. Liga gilt für uns: Tempo, Tempo, Tempo!“

Von: Umberto Savignano

Ist heiß auf die neue Saison: HT Münchens Kapitän Nicolas Gräsl. Wir sind unausrechenbar und flexibel. © Robert Brouczek

HT-Kapitän Nicolas Gräsl spricht im Interview über die neuen Herausforderungen und die Stärken des Aufsteigers.

Unterhaching – Nicolas Gräsl ist einer der erfahrensten Spieler von Drittligaaufsteiger HT München. Der Kapitän, von Beruf Maschinenbau-Ingenieur, geht in sein fünftes Jahr beim jungen Handballteam aus dem Hachinger Tal. Schon früh spielte der 28-Jährige in seinem Heimatort bei der DJK Rimpar Zweitliga-Handball, nach Rückenproblemen machte er dort zunächst in der zweiten Mannschaft und dann in Erlangen in der 3. Liga weiter. Schließlich verschlug es ihn wegen des Studiums nach München. Für seinen Trainer ist der Kreisspieler ein zentraler Baustein des Erfolgs: „Er erfüllt die Kapitänsrolle ausgezeichnet, ist ein positiver Leader. Man kann sich tausendprozentig auf ihn verlassen. Wir sind ständig im Austausch, haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis“, sagt Johannes „Danger“ Borschel. Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt Gräsl das Lob zurück und blickt auf die Herausforderungen in der neuen Spielklasse, denen sich sein Team am Samstag ab 19 Uhr in der Hachinga Halle gegen die SG Pforzheim/Eutingen erstmals stellen muss.

Mit welchen Erwartungen starten Sie in die neue Saison?

Dass alle Bock haben, Mannschaft, Zuschauer und alle drumherum. Dass die Halle brennt. Und dass wir da anknüpfen können, wo wir aufgehört haben. Ich meine das mehr von der Einstellung her, nicht in Punkten und Ergebnissen. Und dass wir auch weiter cool bleiben in den entscheidenden Phasen.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen in der 3. Liga?

Es ist härter und schneller. Die Frage wird sein: Sind wir im Kopf bereit, damit klarzukommen? Sind wir erwachsen genug, das anzunehmen und bei unseren Stärken zu bleiben, unser Spiel zu spielen.

Wo liegen denn die speziellen HT-Stärken?

Wir sind unausrechenbar und flexibel. Wir hatten schon im letzten Jahr viele verschiedene Spielertypen. Es hatte immer ein anderer einen Sahnetag. Und jetzt sind noch ein paar Leute dazu gekommen, die wieder neue Elemente einbringen. Und wir sind immer noch jung, frisch und schnell. Auch in der 3. Liga gilt für uns: Tempo, Tempo, Tempo!

Sie sind der Kapitän mit viel Erfahrung. Was können Sie Ihren jungen Mannschaftskameraden mitgeben?

Ich will mich da nicht unbedingt herausstellen. Aber ich spreche viel mit allen Jungs, auch über Kleinigkeiten. Ansonsten versuche ich voranzugehen. Da brauche ich nicht den entscheidenden Wurf, sondern es geht mehr um die Einstellung. Ich versuche den Jungs ein gutes Gefühl zu vermitteln. Ich rede auch im Spiel viel mit den anderen Spielern, zumindest so lange mir die Luft reicht. Da versuche ich Anweisungen zu geben, und manchmal gilt es auch, einen zusammenzufalten, zu loben oder Mut zuzusprechen. Ich spreche da aber mit meinen Mitspielern und nicht von oben herab und ich hoffe, dass ich da empathisch bin.

Seit Johannes „Danger“ Borschel im Abstiegskampf 2022 das Traineramt übernommen hat, ging es steil bergauf. Dem Klassenerhalt folgte prompt der unwiderstehliche Aufstieg mit 50 von 56 möglichen Punkten. Was zeichnet den Trainer aus?

Er ist unglaublich gut darin, alles daranzusetzen, dass sich jeder in der Mannschaft wohlfühlt. Und ein Spieler, der sich wohlfühlt, spielt besser. Er hat einen unglaublich guten Teamcharakter entwickelt, ohne Neid, ohne Missgunst. Er gibt jedem das Gefühl, seinen Anteil zu haben. Jeder ist für den anderen da. Außerdem vermittelt er den Glauben an den Erfolg. Ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube schon, dass es für alle gilt: Es macht richtig Spaß. Deshalb sind wir auch immer 60 Minuten hoch und runter gerannt. Dass er den Handball verstanden hat, die Feinheiten kennt, kommt dazu. Aber dieses Feuer zu entfachen, das ist das Besondere.

Was haben Sie sich für den Auftakt am Samstag gegen die SG Pforzheim/Eutingen vorgenommen?

Im ersten Heimspiel wollen wir Spaß haben und mit den Fans im Rücken gewinnen.

Sie sprechen die Fans an: Die Stimmung in der Bayernliga war ja schon großartig. Kann es da noch eine Steigerung geben?

Mehr geht immer, aber die Begeisterung am Ende der vergangenen Saison war schon überragend. Da muss ich unseren Fans ein dickes Lob aussprechen. Ich hoffe, dass weiterhin so viele kommen, vielleicht noch mehr und dass dann in der Halle auch genug Platz für alle ist.

Das Gespräch führte Umberto Savignano.