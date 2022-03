Aus für die Haching Baskets

Von: Harald Hettich

Am Ende einer positiv verlaufenen Saison: Stavros Tsoraklidis, Trainer der Baketballer des TSV Unterhaching. © Brouczek

TSV verliert auch das zweite Playoffspiel gegen Breitengüßbach

Unterhaching – Die Sensation blieb aus. Aufsteiger TSV Unterhaching unterlag in der ersten Runde der Meisterplayoffs in der Ersten Basketball-Regionalliga Süd auch im zweiten Spiel dem TSV Breitengüßbach vor eigener Kulisse mit 82:86 (46:40) und schied nach der deutlichen Hinspielniederlage (63:86) gegen die Franken aus. Lange Trübsal blasen werden sie nach dem Aus gegen den Favoriten und Nordstaffelsieger nicht. „Bereits mit der Qualifikation für die Meister-Playoffs haben wir unser Saisonziel als Neuling überfüllt und können auf dieser Leistung weiter aufbauen“, zog Baskets-Cheftrainer Stavros Tsoraklidis ein insgesamt zufriedenstellendes Fazit nach vor allem Corona bedingt schwieriger Saison. Ein Aufstieg von der höchsten deutschen Amateurliga in die Profiliga ProB wäre ohnehin in dieser Saison kein Thema gewesen.

Jetzt wartet eine sechs Monate lange Pflichtspielpause

Nach dem finalen Mannschaftsbier geht es jetzt in die rund sechs Monate lange Pflichtspielpause bis zum Ligaauftakt im September. Kurz war zu Beginn vor rund 100 Zuschauern in der Sporthalle des Lise-Meitner-Gymnasiums bei heimischem Team und Anhang noch einmal Hoffnung aufgeflammt. Denn nachdem fast vier Minuten gespielt waren, ehe auf dem elektronischen Scoreboard erstmals aufleuchtete, kamen die Hachinger zeitversetzt besser aus den Startlöchern. Während die Gäste zunächst große Probleme mit der ständigen wechselnden Defense der Hachinger offenbarten, ließen es die Hachinger Korbjäger ordentlich klingeln. Mit 22:16 endete der erste Abschnitt, den auf heimischer Seite bereits die beiden TSV-Hauptprotagonisten Niklas Kropp und Daniel Gebray prägten. Als Kropp gleich zu Beginn des zweiten Abschnittes einen weiteren seiner sieben Dreier durch die Reuse bugsierte, wurden beim 25:16 trotz der Hinspiel-Pleite noch einmal die Rechenschieber hervorgeholt. Doch die Hoffnung sollte gegen die routinierten Bamberger Vorstädter eine Momentaufnahme bleiben. Mit ausgeglichener Rotation und einem prägenden Spielertrio Reichmann, Engel (je 15 Punkte) und Fuchs (12) sowie den erfahrenen Distanzschützen und Wagner arbeiteten sich die Gäste Angriff für Angriff in sicherere Punktegefilde. Bereits zur Pause beim 46:40 hätte es eines kleinen Wunders in Halbzeit zwei bedurft, den 23-Punkte-Hinspiel-Rückstand noch aufzuholen.

Es kam anders. Ein Eröffnungsdreier des starken Engel nach dem Seitenwechsel wies den Weg zum Turn-Around in der Partie. Zwar zogen die Baskets nach einer Energieeinlage in der Offense und zwischenzeitlich wieder verbesserter Defense noch einmal auf acht Punkte weg (64:56 / 28.). Doch Wagners Dreipunktspiel zum Ende des 3. Abschnittes brachte beim 67:62 Entspannung für die Franken. Im Schlussabschnitt profitierte Breitengüßbach wie im Hinspiel von größerer Tiefe im Kader und einem deutlichen Erfahrungsplus. Die Schlüsselspieler der Gäste drehten für den Aufstiegsaspiranten die Partie in den letzten Minuten beim 86:82 sogar noch komplett zu ihren Gunsten. „Wir waren dann einfach müde und sind häufig den entscheidenden Schritt zu spät gekommen“, bilanzierte Tsoraklidis. „Mit Breitengüßbach hat sich insgesamt verdient die abgezocktere und tiefer besetzte Mannschaft durchgesetzt“. Da nützte es auch nichts mehr, dass die Hachinger in Person des 40 Punkte sammelnden Power-Shooters Niklas Kropp den überragenden Einzelspieler in ihren Reihen hatten. Das reifere Team hatte sich vor allem auch dank klarer Rebound-Überlegenheit am Ende urchgesetzt.

TSV Statistik: Kropp 40 Punkte / 3 Rebounds / 5 Assists, Gebray 12/6/2, Wochofsky 10/3/-, Rauch 6/7/3, Falkenstein 4/-/-, Raab 3/4/3, Gjergji 3/1/1, Lietz 2/3/-, Hohn 2/2/-.