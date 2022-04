Baseball: Atomics starten ins Abenteuer 2. Liga

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Voller Vorfreude: Die Garching Atomics und Trainer Dominik Wulff sind heiß auf ihr erstes Spiel in der 2. Bundesliga. „Da bekommen wir wahrscheinlich gleich mal gezeigt, wie in der 2. Bundesliga Baseball gespielt wird. Atomics-Präsident Stefan Sauer © Gerald Förtsch

BASEBALL Garchinger empfangen am Sonntag die Stuttgart Reds zum ersten Bundesligaspiel in der Klubhistorie.

Garching – Am Sonntagvormittag wird Salvatore Sergi Tobian am Münchner Flughafen landen und dort von einer Delegation der Garching Atomics empfangen. Diese werden den Venezolaner schnellstmöglich zu ihrem Ballpark an der Schleißheimer Straße bringen, wo um 12 Uhr Geschichte geschrieben wird – zumindest aus Sicht der Gastgeber. Denn die Atomics empfangen an diesem Tag die Stuttgart Reds II zu ihrem ersten Bundesligaspiel in der Klubhistorie. Und womöglich wird dabei auch jener Salvatore Sergi Tobian auf dem Werferhügel stehen – „wenn sein Jetlag nicht zu schlimm ist“, sagt Präsident Stefan Sauer.

Der Import-Pitcher ist der letzte Neuzugang, den sich der Neuling in der 2. Bundesliga Südost in der Saisonpause geangelt hat. Eigentlich hätte er schon früher eingeflogen werden sollen. Doch die Preise für die Tickets hätten extrem geschwankt, berichtet Sauer, weshalb man aus Kostengründen einen Flieger gewählt habe, der kurz vor dem Saisonstart in München landet. Der Kontakt zu Salvatore Sergi Tobian sei „über unsere Latino-Clique“ entstanden, sagt Sauer. Da der 23-ährige Venezolaner einen italienischen Pass hat, darf er auch in der ersten Partie eines Doppel-Spieltags auflaufen, in der laut Reglement nur EU-Werfer erlaubt sind. „Er ist ein linkshändiger Pitcher und sicher eine gute Verstärkung“, ist der Klubchef überzeugt.

Fünf Neuzugänge

Nebst dem Last-Minute-Import könnten am Sonntag vier weitere Neuzugänge ihr Debüt feiern. In Dayan Ramos und Franklin Castanos Garcia sind zwei erfahrene Spieler vom Ligarivalen München Caribes nach Garching gewechselt. Letzterer wird künftig mit seinem Cousin Dilson Garcia Castanos zusammen spielen, der aus Ingolstadt gekommen ist. Von dort kehrt auch Korbinian Zacherl zu seinem Heimatklub zurück. „Wenn alle gesund bleiben, haben wir dieses Jahr einen tiefen Kader“, freut sich Stefan Sauer. Die Trainer Frieder Bruckmann und Dominik Wulff hätten dadurch die Qual der Wahl. „Es wird sicher eine Herausforderung, alle zufriedenzustellen“, schätzt der Präsident.

Die Stimmung im Team dürfte dabei auch vom sportlichen Abschneiden in der 2. Bundesliga Südost abhängen, die heuer infolge der Auflösung einer Staffel ganze zwölf Teams umfasst. Sie spielen zunächst eine einfache Runde, ehe die Klasse zweigeteilt wird. Die vordere Hälfte der Klubs ringt danach in den Playoffs um den Aufstieg, während es für die übrigens sechs Mannschaften in den Playoffs gegen den Abstieg geht. Die Atomics werden allen Prognosen zufolge eher zur zweiten Gruppe gehören. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt“, stellt Stefan Sauer klar. „Wir haben im Winter sehr gut gearbeitet. Jetzt schauen wir mal, wie wir uns schlagen.“

Der Auftaktgegner aus Stuttgart und sogar mehr noch die Reserve des Deutschen Meisters aus Heidenheim, die eine Woche später in Garching gastiert, dürften dabei zu den ligaweit höchsten Hürden zählen. „Wir sind in beiden Spielen sicher nicht der Favorit“, sagt Stefan Sauer, dem die Hochkaräter zum Start aber nicht unrecht sind: „Da bekommen wir wahrscheinlich gleich mal gezeigt, wie in der 2. Bundesliga Baseball gespielt wird.“ PATRIK STÄBLER