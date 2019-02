Michael Almstetter kehrt zurück

Baseball Bundesliga

Ein alter Bekannter ist zurück an der Führungsspitze der Haar Disciples.

Haar - Michael Almstetter ist von den Mitgliedern als einer von drei Vorständen gewählt worden. Er wird sich um den Bereich Sport und Spielbetrieb kümmern; an seiner Seite gehören Vera Vogl (Finanzen) und Tom Wolf (Öffentlichkeitsarbeit) ebenfalls dem neuen Vorstandsteam an. Derweil sei der bisherige Vorsitzende des Klubs, sein Gründungsvater Todd Covell, in das Amt des Präsidenten gewechselt, berichtet Sportdirektor Christopher Howard. Um diesen Posten zu schaffen, habe man zuvor noch die Vereinssatzung geändert.

„Es ist sehr gut, dass Mike sich wieder mehr einbringt“, freut sich Howard über das Engagement von Almstetter. Der Grasbrunner war 2007 vom damaligen Bundesligisten Gauting Indians zu den Disciples gewechselt und hatte dort verschiedene Rollen inne – unter anderem als Trainer und Sportdirektor. Bis heute kümmert sich Almstetter überdies federführend um das jährliche Onkel Toms Baseball Camp in Haar, eines der größten seiner Art im süddeutschen Raum.