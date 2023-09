Landkreisbasketballer zum WM-Titel: „Ich denke, dass der Push richtig groß wird“

Von: Patrik Stäbler

Basketball im Rampenlicht: Wie sehr der Breitensport davon profitiert, muss sich erst noch zeigen. © Matthias Stickel

Landkreis – Diesmal hat sich Wayne Rauch auch die Schlussphase dieses Basketballspiels angesehen – anders als noch zwei Tage zuvor, als er es beim Halbfinale zwischen Deutschland und der USA vor Spannung nicht mehr aushielt. „Ich musste in die Küche gehen, dort habe ich dann abgespült“, erzählt der Basketballer vom TSV Ismaning und lacht. Wobei ihn sein Sohn, der vor dem Fernseher ausharrte, stets über den Spielstand auf dem Laufenden gehalten habe – bis der Sensationssieg der Deutschen bei dieser Weltmeisterschaft feststand.

Public Viewing beim TSV Ismaning: Wayne Rauch hatte es kurzfristig in der Hainhalle organisiert. © TSV Ismaning

Im WM-Finale gegen Serbien hat Wayne Rauch dann durchgehalten bis zur Schlusssirene, die freilich in lautstarkem Jubel unterging. Denn der Ismaninger, der beim TSV die U10 und U12 trainiert sowie in der Ü40 und der Zweiten Mannschaft spielt, verfolgte das Endspiel beim Public Viewing in der Hainhalle, das er kurzfristig für alle Vereinsmitglieder auf die Beine gestellt hatte.

„Wir waren mehr als 30 Leute – von Jung bis Alt“, erzählt Wayne Rauch. „Die Stimmung war super. Und dass wir Weltmeister geworden sind, war für uns alle ein voller Schocker.“ Der jedoch, das hofft der Trainer, dem Basketball in Deutschland einen gewaltigen Schub verleihen wird. „Ich denke, dass der Push richtig groß wird“, sagt Rauch. „Vor allem im Jugendbereich.“ Und dann fügt er noch mit Blick auf die zweite große Sportnachricht des Wochenendes – den Rauswurf von Bundestrainer Hansi Flick – hinzu: „Zumal wir im Fußball ja gerade richtig schlecht sind.“

Auch auf der anderen Seite der Isar erhofft man sich bei den Basketballern des VfR Garching infolge des deutschen WM-Triumphs „mehr Aufmerksamkeit und dass das Bewusstsein für diese tolle Sportart wächst“, sagt Aleksandr Kochergov. Er trainiert seit Kurzem das Männerteam des Clubs und hat die Weltmeisterschaft natürlich intensiv verfolgt. „Ich hatte das Gefühl, dass die WM sehr leise vonstatten gegangen ist“, sagt Kochergov. Ein Grund dafür sei sicher, dass vor dem Finale kein einziges Spiel im Free-TV zu sehen war. „Ich verstehe das nicht“, sagt Kochergov. „Das war ein großes Turnier, und der Erfolg der deutschen Mannschaft war da. Und trotzdem kriegt ein Testspiel der Fußballer mehr Aufmerksamkeit.“

Ganz ähnlich klingt das bei Leo Pintaric vom TSV Schleißheim, der mit Blick auf das im ZDF übertragene WM-Endspiel sagt: „Es ist sehr schade, dass Deutschland erst ins Finale einer Weltmeisterschaft einziehen muss, damit mehr Leute davon Wind bekommen.“ Denn zuvor hatte auch er den Eindruck, dass die öffentliche Resonanz auf das Turnier und die deutschen Erfolge „eher mau“ war. Beim TSV Schleißheim dagegen sei „oft und sehr viel“ über die WM gesprochen worden, „nicht nur über die deutschen Spiele“, betont Leo Pintaric. Das Finale hätten sich seine Vereinskollegen und er gemeinsam angeschaut und dazu gegrillt. „Die Stimmung war natürlich gut.“ Wie viele andere Basketballer gibt sich der Schleißheimer zuversichtlich, dass der erste deutsche WM-Titel der Sportart hierzulande einen Schub verleihen wird. „Ich denke schon, dass das Wellen schlägt“, sagt Pintaric. „Und dass auch Basketball als Breitensport mehr Aufmerksamkeit bekommt.“

Wobei sie sich beim TSV Schleißheim über die Resonanz zurzeit nicht beschweren können, betont der stellvertretende Abteilungsleiter. „Gerade im Jugendbereich haben wir seit der Corona-Pause einen großen Zulauf.“ Fast wortgleich sagt diesen Satz auch Wayne Rauch, eine der prägenden Figuren in der Nachwuchsarbeit des TSV Ismaning, die im Landkreis ihresgleichen sucht. „Wir haben Mannschaften von der U8 bis zur U20. Und bei den Jüngeren ist der Boom so groß, dass wir eine Warteliste haben“, sagt Rauch, der betont: „Im Jugendbereich geht es bei uns ab ohne Ende“ – und das auch schon vor dem größten Erfolg in der deutschen Basketballgeschichte.