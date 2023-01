„Beachhandball gewinnt an Bedeutung“

Von: Guido Verstegen

Immer mit Freude am Ball: Isabel Kattner (li) und Kirsten Walter bei der Vorbereitung auf die Beachhandball-WM in Ismaning. © Förtsch

Die Nationalspielerinnen Kirsten Walter und Isabel Kattner im Doppelinterview.

Ismaning/Oberschleißheim – Die Ismaningerin Kirsten Walter und die Oberschleißheimerin Isabel Kattner spielen Seite an Seite im Beachhandball-Nationalteam, sind aber Konkurrentinnen bei den Brüdern bzw. den Beach Bazis.

Wenn sie wieder zur Beachhandball-Nationalmannschaft dazu stößt, dann ist es für Kirsten Walter jedes Mal beinahe so, als sei sie unter Freundinnen, erzählt die 26-Jährige. Die IT-Spezialistin spielt im Sand für die Brüder Ismaning und läuft in der Halle für den Drittligisten HCD Gröbenzell auf.

Dort spielt sie an der Seite von Isabel Kattner. Die 22-jährige Studentin (Grundschul-Lehramt) wurde in diesem Jahr mit den Beach Bazis Schleißheim erstmals Deutscher Beachhandball-Meister. Das Duo aus dem Landkreis erlebte ein aus DHB-Sicht historisches Jahr, ließ dem EM-Titel 2021 jetzt auch den WM-Titel und den Triumph bei den Word Games folgen. Ein Doppel-Interview nach einem ereignisreichen, verrückten Jahr.

Frau Kattner, Frau Walter, irre Monate liegen hinter Ihnen. Welche Bilder haben Sie spontan vor Augen, wenn Sie an das Beachhandball-Jahr 2022 zurückdenken?

Kirsten Walter: Ich habe mir vor ein paar Tagen Fotos angeschaut, und ich muss echt sagen, das WM-Finale gegen Spanien war krass und superspannend. Wie wir dann am Ende alle übereinander hergefallen sind und den Sieg gefeiert haben, das war ein ganz besonderer Moment. Unvergessen bleiben auch die World Games mit ihrem Riesencampus, den vielen verschiedenen Sportarten, der Eröffnungs- und Abschiedszeremonie…

Isabel Kattner: …ein Wow-Erlebnis war auf jeden Fall auch die Sportler-Ehrung in Berlin (Verleihung des Silbernen Lorbeerblattes durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Schloss Bellevue, d. Red.). Vor allem deshalb, weil da unsere Sportart Beachhandball geehrt wurde.

„Unsere Abwehr killt alle“, sagte Isabel Kattner im Sommer 2021 über das Beachhandball-Nationalteam, bevor dann im Finale der EM-Titel perfekt gemacht wurde. Hat sich das so auch bei den Erfolgen 2022 gezeigt?

Isabel Kattner: Auf jeden Fall - bei der WM hat man das deutlich gesehen. Allein das Finale, das mit ultra-wenigen Punkten ausgegangen ist. Die Abwehr gibt uns viel Rückhalt, das ist unsere Stärke. Aber auch die anderen Mannschaften stehen defensiv gut. Deshalb ist es im Angriff nicht immer so einfach. (lacht)

Was hat denn in erster Linie den Ausschlag gegeben, dass Beachhandball in Deutschland diesen großen Schritt nach vorne gemacht hat?

Kirsten Walter: Wir haben es geschafft, über Jahre hinweg die Entwicklung voranzutreiben, die Erfolge haben dabei sehr geholfen. Wichtig sind die fortschreitende Professionalisierung und das Athletik-Training an den Stützpunkten.

Isabel Kattner: Das macht sich auf jeden Fall bemerkbar – und jede Spielerin hat ihren individuell auf sie zugeschnittenen Kraftplan. Allgemein finde ich, dass Beachhandball anders und mehr wahrgenommen wird. Die Sportart gewinnt an Bekanntheit.

„Athletisches Training auf Leistungssportniveau ist mittlerweile unerlässlich. Neben Talent und Fleiß ist auch die nötige Persönlichkeit gefragt, um das nötige Denken zu implementieren“, sagte Bundestrainer Alexander Novakovic gerade erst am Rande des Lehrgangs, bei dem Sie fehlten, bei dem aber neue Gesichter zu sehen waren. Im Mai 2023 steht ja schon wieder die Europameisterschaft in Nazaré/Portugal an.

Kirsten Walter: Zum einen ist es wichtig, die Jugendarbeit weiter voranzutreiben, zum anderen läuft im Mai die Bundesliga-Hallensaison noch, so dass der EM-Kader eben hauptsächlich aus Drittliga-Spielerinnen bestehen wird.

Auch beim HCD Gröbenzell spielen Sie zusammen – wie ist es dann, wenn die Brüder auf die Beach Bazis treffen?

Kirsten Walter: Es sind immer hitzige, ehrgeizige Spiele. Es ist auf jeden Fall schöner, wenn man diese direkten Duelle bei den Turnieren der German Beach Open oder beim DM-Finalturnier möglichst weit nach hinten schieben kann. Wir gönnen uns auf jeden Fall gegenseitig den Erfolg.

Isabel Kattner: Irgendwie spielt man anders, wenn man die Gegenspielerin so gut kennt. Man achtet mehr aufeinander, ohne den Biss zu verlieren.

Frau Kattner, Sie sind dann in diesem Jahr erstmals Deutscher Beachhandball-Meister geworden, welchen Stellenwert hat dieser Titel für Sie?

Isabel Kattner: Das war von der Emotionalität her anders, eine ganz andere Freude: Wir sind ein kleiner Verein, kommen alle aus Schleißheim – da habe ich mich einfach riesig für meinen Verein, für mein Team gefreut. Es hat gezeigt, was in ihm steckt!

Jetzt können Sie mal ein bisschen die Beine hochlegen. Welche Ziele stecken Sie sich für 2023?

Kirsten Walter: Von Beachhandball kann ich nicht genug kriegen, und bis zum nächsten Lehrgang ist es noch ein bisschen hin. Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit seinen Riesenevents und sind einfach nur stolz darauf, dass wir uns das erarbeitet haben. Wir fahren im Mai als Titelverteidiger zur EM und sind im August bei den Beach World Games auf Bali dabei. Eventuell sind wir auch bei den European Games im Juni in Polen vertreten. Die Erfolge haben uns gepusht, und daran wollen wir anknüpfen.

Isabel Kattner: In Sachen Beachhandball brauche ich keine Pause. Aber jetzt über die Weihnachtsfeiertage war es doch sehr schön, auch mal durchatmen zu können und ein bisschen Zeit für sich zu haben. Und dann starten wir wieder durch!

Das Gespräch führte Guido Verstegen.