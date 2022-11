Beim VfR Garching wächst was zusammen

Von Patrik Stäbler schließen

Garchinger peilen oberen Bereich in der Tabelle an.

Garching – Fünf Minuten vor Schluss packen die Handballer des VfR Garching diese Bezirksligapartie gegen den TSV Milbertshofen II am Kragen – mit dem Ziel, sie vollends zu drehen. Einen Vier-Tore-Rückstand haben die Gastgeber bereits auf 25:26 verkürzt. Und nun bietet sich ihnen nach einer Zweiminutenstrafe für die Münchner in Überzahl die Chance zum Ausgleich, wenn nicht gar zur Führung.

Doch trotz eines Spielers mehr auf der Platte bringen die Garchinger die Kugel einfach nicht ins Tor. Schlimmer noch: Zunächst gelingt den Gästen in Unterzahl ein Treffer, ehe sie kurz darauf den Vorsprung sogar auf drei Tore ausbauen. Es ist dies die Vorentscheidung in einem Spiel, das letztlich mit 26:29 endet. „Die Niederlage geht in Ordnung“, resümiert VfR-Trainer Michael Schmidt. „Milbertshofen war an diesem Tag einfach besser.“

Allzu lange grämen will sich der Coach jedoch nicht. Schließlich ist die Spielzeit in der Bezirksliga 1 bisher weit besser für seine Garchinger gelaufen, als er das erwartet hätte. Nachdem der VfR in der Vorsaison lange um den Ligaverbleib zittern musste, stehen nun vier Siege aus den ersten sechs Spielen zu Buche. In der Tabelle rangiert der Klub damit auf Rang vier, was umso überraschender ist, als er im Sommer mehrere Abgänge verkraften musste.

Allen voran verabschiedeten sich in Sebastian Lehmann und Nico Baierlein die jeweils erste Wahl im linken und rechten Rückraum - sowie die nach Korbinian Pichler zweit- und drittbesten Torschützen der Vorsaison. Beide schlossen sich dem TSV Milbertshofen an, um es dort in der Bezirksoberliga zu probieren. „Für uns waren diese zwei Abgänge nicht einfach“, sagt Michael Schmidt. „Doch dann sind ein paar andere in die Bresche gesprungen.“

Etwa Florian Straßl, der von der Außenposition in den Rückraum rutschte und dort bislang beachtliche 41 Treffer in sechs Spielen erzielt hat. Auch gegen Milbertshofen netzte er siebenmal ein und war damit der erfolgreichste Torschütze beim VfR.

Am anderen Ende des Feldes feierte derweil ein Neuzugang sein Debüt: Paul Dommer stand erstmals beim VfR zwischen den Pfosten und habe dort eine starke Leistung gezeigt, lobt sein Trainer. „Und das, obwohl er erst einmal mit uns trainiert hat und davor zwei Jahre lang gar nicht im Training war.“ Der Keeper, der einst in Baden-Württemberg in der Landesliga gespielt hat, kam zufällig über seinen Sohn zum VfR. „Er hilft uns auf alle Fälle weiter“, freut sich Michael Schmidt. Zumal die Torhüterposition zuvor bis auf A-Jugend-Keeper Simon Jezierski verwaist war.

„Es findet sich langsam zusammen bei uns“, sagt der Coach. „Und so, wie die Saison bisher gelaufen ist, bin ich absolut zufrieden.“ Infolge des guten Starts hat Michael Schmidt seine Ziele inzwischen nach oben korrigiert. „Vor der Saison habe ich noch gesagt, dass wir nicht absteigen wollen“, sagt der Garchinger Trainer. „Doch jetzt ist mein Ziel ein schöner Mittelfeldplatz, also Vierter oder Fünfter. Und mit dem aktuellen Kader ist das absolut möglich.“

VfR Garching – TSV Milbertshofen II 26:29 (12:15) VfR: Dommer, Jezierski - Straßl (7/3), Groth (6), Pichler (5/2), Losekamm (3), Vissmann (2), Hegger (1), Futter (1), Bauer (1), Schmidt, A. Baierlein, Nguyen, Henry.