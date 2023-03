Matthias Betzler ist Bayerischer Meister

Von: Ludwig Stuffer

Matthias Betzler von der SpVgg Höhenkirchen wurde bayerischer Meister im Crosslauf der Senioren M65. © sl

Der frühere Fußballtrainer des TSV Brunnthal siegt im Crosslauf.

Landkreis – Mit einer Goldmedaille überraschten die Landkreis-Leichtathleten bei den bayerischen Crosslauf-Meisterschaften in Markt Indersdorf bei Dachau. Die 450 besten bayerischen Crossläufer ermittelten auf der anspruchsvollen Strecke ihre neue Meister – und das Siegen war diesmal äußerst schwer.

Die Distanz auf einer 1100 Meter-Runde hatte nämlich alle Tücken die ein Crosslauf benötigt mit konditionsfordernden Steigungen, schnellen Passagen, Kurven, weichen Wiesenböden, Steilpassagen und zugleich ständigen Änderungen im Laufrhythmus.

Für einen riesigen Erfolg sorgte Matthias Betzler von der SpVgg Höhenkirchen auf der 15 Teilnehmer starken 5500 Meter-Distanz der Senioren M65. Bereits in den letzten Jahren feierte er zahlreiche große Erfolge auf diversen Distanzen, doch heuer sollte es sehr knapp werden. Mit seiner eisernen Kondition und seinem gesunden Kampfgeist arbeitete er sich der 66-jährige Routinier mit einem konstant schnellen Tempo in die Spitze der Konkurrenz. Auf dem letzten Streckenabschnitt musste er nochmals kämpfen und nach einem starken Endspurt überquerte er schließlich nach 22:00 Minuten das Ziel. Als neuer bayerischer Meister hatte er drei Sekunden Vorsprung auf Wolfgang Leonhard von der LG Allgäu mit 22:03 Minuten vor Kurt Christoph vom SVG Ruhstorf/Rott mit 22:13 Minuten.

Nach seiner erfolgreichen Hallen-Saison startete der Unterhachinger Severin Michael Bächle nun förmlich „nahtlos“ in die Cross-Saison. Auf der 4400 Meter-Mittelstrecke der Junioren U23 präsentierte sich der 19-Jährige im Felde der 16 Teilnehmer in einer guten Verfassung. Mit seiner guten Kondition spurtete er im Trikot der LG Stadtwerke München schließlich auf beachtliche 13:54 Minuten und wurde damit undankbarer Vierter. Dabei verfehlte er diesmal um 35 Sekunden die angestrebte Bronzemedaille. Bayerischer Meister wurde hier Maximilian Berger vom TuS Bad Aibling mit 13:14 Minuten vor Tobias Prater von der LG Telis Finanz Regensburg mit 13:27 Minuten und Chris Göltl vom MTV Ingolstadt mit 13:29 Minuten. In der 40 Teilnehmer starken Männer-Konkurrenz belegte er parallel den ordentlichen zehnten Platz hinter Johannes Weizinger von der TSG Roth mit 13:12 Minuten. Mit seiner Münchner Cross-Mannschaft erreichte er zugleich den siebten Platz mit 75 Platzierungspunkten hinter dem LSC Höchstadt/Aisch mit 16 Zählern und dem LAC Passau (40 P.). Über 2200 Meter der Jugend W15 lief Paula Seifert vom TSV Ottobrunn auf den 15. Rang: Mit 9:17 Minuten erzielte sie auf der schweren Strecke eine ordentliche Leistung.