ERSC Ottobrunn: „Blaulicht-Tag“ am Haidgraben

Von: Harald Hettich

Zwei Mal muss der ERSC Ottobrunn (hier Lukas Pfaffinger) in diesem Jahr noch ran. © bro

ERSCO gewährt Polizei und Rettungsdiensten freien Eintritt.

Ottobrunn – Trotz zweier noch ausstehender Heim-Partien des ERSC Ottobrunn im Grunddurchgang der Landesliga gegen die ab Januar mit der Aufstiegsrunde zur Bayernliga befassten Spitzenteams aus Germering und Dingolfing am heutigen Freitag und am kommenden Freitag, 30. Dezember (Beginn jeweils am Haidgraben um 20.15 Uhr) um die „goldene Ananas“ (Critharellis) liegt das Hauptaugenmerk der ERSCO-Verantwortlichen auf der im Januar beginnenden Abstiegsrunde.

Einige Weichen wurden teamintern bereits gestellt. „Es wird keinen neuen Vertrag für Kontingentspieler David Hornak geben, dessen Kontrakt zum Jahresende ausläuft“, bestätigte Critharellis. Man ist am Haidgraben mit den Leistungen des Flügelangreifers offenbar nicht ausreichend zufrieden. Der Slowake kurvt künftig stattdessen für Bayernliga-Schlusslicht Pfaffenhofen über das Eis.

Personell ist das freilich längst nicht alles: „Wir werden auch unseren Kader verkleinern, weil erkennbar nicht alle Spieler aus der Aufstiegssaison das Format für die Landesliga erfüllen“, betont Critharellis im Einvernehmen mit Coach Gerber die Härten des sportlichen Alltags. „Wir werden allerdings keine weiteren Legionäre holen. Stattdessen stehen wir mit einem starken deutschen Akteur vor dem Vertragsabschluss. Pünktlich zur Abstiegsrunde – voraussichtlich ab 6. Januar soll dann auch die Tinte getrocknet und der Name bekannt sein.

Die Höhepunkte am heutigen Freitag gegen Germering sind deshalb eher rund um das Spiel angesiedelt. Geehrt wird ERSCO-Schiedsrichter Nils Timpe. Er wird an diesem Abend am Haidgraben sein 1000. Spiel als Unparteiischer bestreiten. Auch weil Jubilar Timpe ehrenamtlich noch in weiterer Funktion bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, präsentiert ERSCO-Hauptsponsor Hausverwaltung Heisig das Match als sogenannten „Blaulicht-Tag“. Alle Angehörigen von Polizei, Feuerwehr, THW und Rettungsdiensten gelangen unter Vorlage ihres Ausweises kostenfrei ins Stadion. „Das soll ein kleines Dankeschön an all die Ehrenamtlichen sein, ohne die unser Gemeinwesen nicht funktionieren würde“, betont ERSCO-Macher Critharellis. hh

Schiedsrichter Nils Timpe leitet sein 1000. Spiel