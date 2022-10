BLSV-Kreisvorsitzende Elke Baumgärtner: „Die Energiekrise kann die Existenz von Vereinen bedrohen“

Von Patrik Stäbler schließen

Für ihre langjährigen Verdienste im Sport ist BLSV-Kreisvorsitzende Elke Baumgärtner beim Kreistag mit der goldenen Ehrennadel des Verbands ausgezeichnet worden. So viel freiwilligen Einsatz trifft man jedoch immer seltener an, was den Vereinen die Suche nach Ehrenamtlichen erschwert.

Frau Baumgärtner, wie geht es den Sportvereinen im Landkreis?

Die aktuelle Situation ist sicher nicht leicht. Wir sind ja von einer Krise in die nächste geschlittert...

… Sie meinen die Pandemie, die auch im Landkreis zu einem deutlichen Rückgang der Mitgliederzahlen geführt hat...

Und Corona ist ja noch nicht vorüber, da steht schon die nächste Herausforderung an – nämlich die Energiekrise. Sie hat aus meiner Sicht das Potenzial, für einige Vereine existenzbedrohend zu sein.

Dabei sind es doch vielerorts nicht die Vereine, sondern die Kommunen, die für die Sportstätten zuständig sind und nun mit steigenden Strom- und Gaspreisen kämpfen.

Es gibt auch Vereine, die Sportstätten unterhalten. Außerdem muss man das sportartspezifisch betrachten. Ein Verein, der etwa eine Eishalle mit hohem Energieverbrauch hat, leidet extrem unter den Preisen. Ähnlich sieht es bei Schwimmvereinen aus, die ja schon in der Pandemie ihren Sport monatelang nicht ausüben konnten. Wir fordern, dass die Politik auf die aktuelle Lage reagiert und nicht nur Hilfsprogramme für die Wirtschaft auflegt, sondern auch für Sportvereine.

Ein großes Problem in vielen Klubs ist der Mangel an Ehrenamtlichen…

… und das hat sich durch Corona noch mal verschärft, denn während der Pandemie sind den Vereinen viele Ehrenamtliche verloren gegangen. Als BLSV wollen wir beim nächsten Verbandstag die Weichen dafür stellen, damit das Ehrenamt attraktiver wird – gerade für junge Menschen.

Wie das?

Wir wollen kürzere Amtszeiten und die Arbeit in flexiblen Projektgruppen ermöglichen. Viele junge Menschen sind nicht mehr bereit, sich jahrelang für ein Ehrenamt zu verpflichten. Sie wollen sich stattdessen eine bestimmte Zeit lang in einem Projekt engagieren. Das hat man zum Beispiel auch bei den European Championships in München gesehen, bei denen ich selbst Volunteer war. Da gab es viele junge Menschen, die gesagt haben: Ich bringe mich jetzt vierzehn Tage ein, aber danach soll auch wieder Schluss sein.

(Interview: Patrik Stäbler.)