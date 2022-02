Borschel kehrt als Trainer zu HT München zurück

Von: Umberto Savignano

Zurück in Haching: Johannes „Danger“ Borschel (M.) ist ab kommender Saison neuer Trainer von HT München. Die Teamverantwortlichen Marvin Dellner (l.) und Tilmann Koch-Wilkinson.- freuen sich. © HT München

Unterhaching/Taufkirchen – Ein guter, alter Bekannter wird die Handballer von HT München in der Saison 2022/23 trainieren: Johannes „Danger“ Borschel tritt die Nachfolge von Thomas Schibschid an, der bereits vor rund einem Monat angekündigt hatte, dass er mit Abschluss der laufenden Bayernliga-Spielzeit aufhören werde.

Der heute 38-jährige Borschel spielte ab 2002 über zehn Jahre in Haching, er war eine der Stützen der damaligen Bayernliga-Mannschaft. Als er den TSV Unterhaching, der damals noch nicht in einer Spielgemeinschaft mit dem SV DJK Taufkirchen kooperierte, dann in Richtung des TuS Fürstenfeldbruck verließ, kündigte er schon an: „Ich komme wieder, dies ist mein Heimatverein.“ Die heimatlichen Gefühle sind geblieben, wie Borschel bei seiner Vorstellung bekräftigte: „Für mich ist es tatsächlich wie eine sportliche Rückkehr nach Hause. Ich habe hier lange Jahre gespielt, ich lebe hier, habe in Unterhaching und Taufkirchen viele Freunde, und auch meine Kinder spielen hier bereits Handball. Besser geht es nicht.“

Kein Wunder, dass bei so viel Vereinsverbundenheit des neuen Coach auch die Team-Verantwortlichen Tilmann Koch-Wilkinson und Marvin Dellner begeistert sind: „Damit haben wir unsere Idealbesetzung gefunden, mit der wir eine neue Handball-Ära im Hachinger Tal prägen wollen“, heißt es in deren Erklärung zur Borschel-Verpflichtung.

Es ist aber beileibe nicht nur Borschels persönliche Nähe zur Spielgemeinschaft aus Unterhaching und Taufkirchen, die den ehemaligen Kreisspieler auszeichnet. Schon in Fürstenfeldbruck zeigte er großes Durchsetzungsvermögen, als er sich nach einem Kreuzbandriss in der 3. Liga etablierte, sogar den Zweitligaaufstieg schaffte und dort als Routinier sein Können gegen Profiteams unter Beweis stellte. „Das war für mich ein grandioser Abschluss als Spieler. Gleichzeitig habe ich unheimlich viele Erfahrungen gesammelt, die ich jetzt einbringen kann.“ Derzeit nutzt er seinen Erfahrungsschatz als Trainer des TSV Allach, mit dem er die Landesliga anführt, sowie als BHV-Auswahltrainer im Bereich der männlichen Jugend. Zudem macht er gerade seine Prüfungen für die A-Lizenz.

Borschel hat auch schon konkrete Vorstellungen, wie er seine Aufgabe angehen will, nämlich „mit Begeisterung. Ich freue mich auf eine hungrige, junge Mannschaft und ein Superumfeld. Wir wollen hier richtig was bewegen.“ Dabei setzt er auf Zusammenhalt. „Andere Mannschaften gönnen sich vielleicht ein paar teure Spieler. Wir dagegen können uns zwar nicht alles leisten, aber wir können mit Teamgeist alles wettmachen.“ Borschels Ziel ist klar: „Wir wollen uns in der Bayernligaspitze etablieren, da gehört dieser Verein hin. Außerdem wollen wir attraktiven Handball zeigen und die Fans begeistern.“

