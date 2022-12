Trainer „Danger“ Borschel muss improvisieren

Von: Umberto Savignano

Teilen

HT-Handballer strotzen vor Selbstvertrauen.

Unterhaching/Taufkirchen – Für HT Münchens Handballer geht es in den letzten drei Partien der Bayernliga-Vorrunde im Grunde um nichts mehr: Das Team von Trainer Johannes „Danger“ Borschel wird als Erster der Süd-Staffel in die Play Offs einziehen, das steht bereits fest. Trotzdem kann der Tabellendritte TSV Allach 09, der den Spitzenreiter am Samstag (18 Uhr) empfängt, wohl kaum damit rechnen, dass es die Borschel-Truppe zu locker nimmt. „Wir spielen momentan mit sehr viel Freude Handball und wollen unser Leistungspotenzial halten, auch gegen einen guten Gegner auswärts“, kündigt der HT-Coach an. Was das für den jeweiligen Kontrahenten bedeuten kann, musste vor einer Woche die TG Landshut erfahren, die als Tabellendritter nach Unterhaching kam und mit einer 30:48-Niederlage im Gepäck zurückfuhr.

Allerdings muss Borschel diesmal, was den Kader betrifft, womöglich etwas zaubern. „Weil die zweite Mannschaft zeitgleich in Simbach spielt und wir sie nicht schröpfen wollen, müssen wir personell wahrscheinlich improvisieren“, sagt der Trainer, der deshalb auf die vor einer Woche beim Sieg über Landshut aus der Reserve hochgezogenen Nicholas Breit, Sandro Dreyer und Marco Kopp wohl verzichten wird.

Die drei machten das Fehlen von Tobias Fehrenbach, Fabian Winter und Vitus Baumgartner vergessen. Der Einsatz der angeschlagenen Stammkräfte ist aber weiter fraglich. Borschel bekümmert das nicht allzu sehr, er sieht auch Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen: „Wir werden ein paar Sachen taktisch anders machen.“ Und dabei trotzdem den Erfolg suchen, denn: „Wir haben Riesenselbstvertrauen.“ um