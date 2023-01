Bundesliga-Derby im Audi Dome

Von: Umberto Savignano

Teilen

Klarer Aufwärtstrend: Der TSV Haching München (r. Mark Gumenjuk) trifft heute Abend im Münchner Audi Dome auf den TSV Herrsching. © CLAUS GRIESSHAMMER

Die Volleyballer des TSV Haching München treffen auf den TSV Herrsching.

Unterhaching – Die Enttäuschung über die relativ knapp verpasste Chance, dem haushohen Favoriten Düren einen Punkt abzuluchsen, verflog schnell. Nach dem 1:3 gab es für die Volleyballer des TSV Haching München eine kleine Jahresabschlussfeier in der Bayernwerk Sportarena. Aus gutem Grund wurde schon einen Tag vor Silvester angestoßen: Schließlich steht heute um 20 Uhr bereits das Auswärtsspiel gegen die WWK Volleys Herrsching im Audi Dome an.

Und für dieses Derby haben sich die Hachinger einiges vorgenommen. „Unser Ziel ist es, gegen die Herrschinger zu punkten. Sie sind einen Ticken schwächer als Düren“, sagt Zuspieler Eric Paduretu und Kapitän Philipp Schumann stößt ins selbe Horn, um die Attacke anzukündigen: „Herrsching ist auf jeden Fall schlagbarer als Düren.“

Und gegen die Dürener, die in dieser Saison immerhin Champions League spielen, ins Pokalfinale eingezogen sind und auch in der Bundesliga als Dritter nach durchwachsenem Start inzwischen auf Kurs liegen, haben die Hachinger gezeigt, dass der Abstand zu den etablierten Kontrahenten stetig schrumpft. Ein Grund könnte Bogdan Tanases Strategie sein, seine Startaufstellung derzeit von Spiel zu Spiel deutlich umzugestalten. Der Trainer sucht seine Idealformation für die beiden letzten Partien des Grunddurchgangs gegen den VCO Berlin (Sonntag, 15. Januar) und die Netzhoppers KW-Bestensee (Samstag, 28. Januar), in denen man Heimsiege anpeilt, sowie für die danach folgende Zwischenrunde. Daneben stärkt Tanase auf diese Weise sowohl das Zusammengehörigkeitsgefühl als auch den Konkurrenzkampf. „Für die Spiele gegen die vorderen Mannschaften habe ich entschieden, allen Spielern eine Chance zu geben. Alle verdienen es zu spielen, weil sie sehr hart im Training arbeiten. Und das motiviert auch alle“, sagt der 41-Jährige.

Paduretu findet, dass die Rotation Fortschritte bringt: „Ich habe das Gefühl, wir haben in letzter Zeit sehr gut trainiert, jeder hat auch im Training mehr gekämpft, weil jeder weiß, er kann spielen, es gibt keine feste Sechs.“ Auch er selbst stellt sich auf seiner Zuspieler-Position gerne der Herausforderung eines Duells auf Augenhöhe mit Marcell Mikuláss Koch: „Wir liefern uns einen gesunden Konkurrenzkampf.“ Tanase selbst ist mit der Entwicklung ebenfalls zufrieden: „Wir haben eine sehr gute Stimmung in der Mannschaft und wir waren gegen Düren auch taktisch besser als davor.“

So wächst die Zuversicht, mal eines der etablierten Teams zu schlagen. „Wir müssen kleine Details verbessern, dann holen wir auch Punkte und werden mal Spiele gewinnen“, glaubt Schumann, der schon gegen Herrsching diese Chance wittert. „Für uns ist es ja fast ein Heimspiel, wir haben eine kürzere Anfahrt als der Gegner.“ Und dann ist da noch der Audi Dome: Zu den Olympischen Spielen 1972 als Basketballhalle erbaut, diente die damalige Rudi-Sedlmayer-Halle viele Jahre als Austragungsort von Konzerten und Sportveranstaltungen, unter anderem bei internationalen Auftritten der Volleyballer des TSV 1860 München, deren Nachfolger die Hachinger Löwen ja in gewisser Weise sind.

Schumann kennt die Umgebung, weil er aufgrund des Unterhachinger Sonderstatus in der vergangenen Saison nach dem Grunddurchgang für Herrsching aktiv war: „Es ist eine schöne Halle, dort zu spielen macht Spaß. Mal schauen, wie viele Leute kommen, so kurz nach dem Jahreswechsel.“ Für Eric Paduretu ist es hingegen eine Premiere, der er entgegenfiebert: „Ich habe noch nie im Audi Dome gespielt, freue mich darauf, hoffe auch auf unsere Fans und gute Stimmung. Das wird bestimmt ein Superspiel.“

Dafür nimmt man ein Silvester mit angezogener Handbremse gerne in Kauf. Am Neujahrstag war am Nachmittag Training angesagt. Tanases Kommentar dazu: „Das ist unser Leben. Diese Feiern sind für normale Leute.“