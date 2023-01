Center Benke kehrt zu Tropics zurück

Von: Harald Hettich

Echte Verstärkung für die Tropics: Bernhard Benke (l.) kehrt ab sofort zurück. © bro

2. Basketball-Liga ProB: Auch der lange verletzte Kapitän Peter Zeis ist wieder bereit.

Oberhaching – Benke ist zueück! Das personell schönste Weihnachtsgeschenk konnten die Verantwortlichen des TSV Oberhaching bereits kurz vor dem am Samstag anstehenden Premierenmatch 2023 der heimischen Zweitliga-Basketballer gegen Porsche BBA Ludwigsburg (19 Uhr, Grundschule Deisenhofen/kostenloser Livestream unter www.2basketballbundesliga.de) vermelden. Mit 2,09-Mann Bernhard Benke kehrt pünktlich zum Restart nach halbjährigem Finnland-Aufenthalt der etatmäßige Starting-Five-Center der Gelbhemden an den Kyberg zurück. „Wir freuen uns sehr über seine Rückkehr. Es ist so, als wäre er nie weggewesen“, war TSV-Coach Mario Matic die Freude über den neuerlichen Deal deutlich anzumerken.

Mit Benke, der bereits vor seinem Studiensemester im hohen Norden zwei Jahre für die Oberhachinger aktiv war, wollen die Tropics die bisweilen durchaus schwächelnde Defense auf ein neues Qualitätslevel hieven. „Mit unseren jungen Centern Benke, Fischer und Buchmann verfügen wir unter den Körben jetzt über ein Trio, um das uns viele Teams aus der ProB beneiden dürften“, verwies Matic auf neue Pluspunkte im Team. Mit seiner bewährten Reboundstärke soll Benke das Inboundspiel auch offensiv deutlich beleben. Weil mit dem lange Zeit verletzten Kapitän Peter Zeis ein weiterer Leistungsträger zurückerwartet wird, steigen die Optionen des aktuellen Tabellenvierten (7:4 Siege) deutlich. Nach zuletzt zwei Niederlagen vor dem Jahreswechsel wollen die Gelben zuhause auf die Erfolgsspur zurück.

Doch nur auf dem Papier liest sich die Aufgabe einfach. Ludwigsburg rangiert mit derzeit 3:9 Siegen trotz des jüngsgten 71:69-Erfolges unter der Woche im Kellerduell gegen den Nachwuchs des FC Bayern auf dem vorletzten Tabellenplatz. Immerhin konnten die Schwaben die rote Laterne an die punktegleichen Bayern abgeben. „Ludwigsburg konnte sich nach schwachem Saisonstart zuletzt vor allem spielerisch und taktisch mit seiner jungen Truppe deutlich steigern. Das wird kein einfaches Spiel für uns“, vermuten Matic und sein Co-Coach Milos Kandzic unisono.

Bereits im Hinspiel in der alten Residenzstadt im Stuttgarter Umland hatten sich die Oberbayern zu einem erst in den Schlusssequenzen eingedeckelten 91:84-Erfolg arbeiten müssen. Aus der starken Akademie-Truppe des BBL-Erstligisten stechen vier Jungspunde heraus. Auf den Außen verfügen die Schwaben mit dem beim FC Bayern und in Ludwigsburg umfassend ausgebildeten Johannes Hartmann (15 Punkte im Schnitt) und dem bereits vielfach in der BBL eingesetzten Johannes Patrick (14 + 6,3 Assists über hervorragende Schützen. Unter dem Korb verschaffen sich der holländische 2,01-Power-Forward Emmanuel Ugbo (12/7 Rebounds) sowie Forward Nico Mojica (13/5,5) trotz ihrer jungen Jahre bereits sehr viel Respekt.

Mit dem akribisch arbeitenden, südkoreanischen Chefcoach Kheeyoung Rhee haben die Württemberger einen Trainer an der Seitenlinie, der dem Team Woche für Woche mehr seinen Stempel in Sachen Disziplin und Willen aufdrückt und das Team auch strukturell permanent verbessert. „40 Minuten bedingungslos schneller und moderner Basketball – dazu eine knallharte Verteidigung.“

Matic bringt die Vorzüge des Gegners an diesem Samstag auf den Punkt.