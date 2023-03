TSV Haching München: Chefai löst Paduretu wieder als Libero ab

Von: Umberto Savignano

Unterhaching – Die Plätze sind vor dem letzten Zwischenrundenspiel der Volleyball-Bundesliga zwischen dem TSV Haching München und den Netzhoppers KW-Bestensee (Sonntag, 15 Uhr, Bayernwerk Sportarena) schon vergeben. Der TSV startet als Achter, KW als Siebter in die Play Offs. Trotzdem sind die Löwen froh, wieder einigermaßen in Normalbesetzung auflaufen zu können: Libero Mohamed Chefai ist wieder fit.

Beim 0:3 in Giesen war Chefai von Eric Paduretu vertreten worden. „Wenn mir vor der Saison einer gesagt hätte, dass ich mal in der Bundesliga Libero spiele, hätte ich ihm wahrscheinlich den Vogel gezeigt“, so der 23-jährige Zuspieler. „Ich hatte seit der U14 mit der Annahme nichts zu tun.“

Erst am Tag vor dem Spiel sei Trainer Bogdan Tanase auf ihn zugekommen. „Ich war sofort einverstanden, weil das besser ist, als wenn die Mittelblocker hinten in der Annahme stehen. Außerdem wirkt es nach außen schlecht, wenn man in der Bundesliga ohne Libero spielt. Dann hatte ich eine Trainingseinheit vor der Abfahrt und eine am Spieltag. Mehr als zwei Stunden hatte ich nicht Zeit, mich einzuspielen.“ Unter den Umständen war er mit seiner Leistung – zurecht – zufrieden: „Sicher gab es zwei, drei Flüchtigkeitsfehler. Aber auch nach der Statistik war es im Rahmen. Spaß hat es mir auch gemacht, weil ich Volleyball liebe, egal auf welcher Position.“

Auch ohne den verletzten Außenangreifer Florian Krenkel gehen die Hachinger ehrgeizig ins Spiel: „Unser Ziel ist es, erst einmal zwei Sätze zu gewinnen. Bisher war es gegen KW immer knapp“, sagt Paduretu.

Mittelblocker Sebastian Rösler formuliert es noch forscher: „Mit vielen Fans im Rücken können wir einen Sieg schaffen.“ UMBERTO SAVIGNANO