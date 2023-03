Clara Hegemanns nächstes Ziel sind internationale Starts

Von: Ludwig Stuffer

Clara Hegemann aus Unterhaching gewann die Bronzemedaille bei den deutschen Winterwurf-Meisterschaften im Hammerwurf der weiblichen Jugend U18. © sl

Die Unterhachingerin Clara Hegemann gewinnt Bronze bei den Deutschen Winterwurf-Meisterschaften im Hammerwurf.

Unterhaching – Mit dem Gewinn der Bronzemedaille hat Clara Hegemann aus Unterhaching bei den deutschen Winterwurf-Meisterschaften am in Halle vollauf überzeugt. Bereits im Vorjahr wurde die 15-Jährige deutsche Meisterin im Hammerwurf der Jugend W15, doch heuer ist für die bärenstarke Athletin eine komplett neue Saison, zumal sie altersbedingt in der höheren Klasse der weiblichen Jugend U18 starten muss.

Bereits Mitte Februar eröffnete sie ihre Saison als bayerische Vize-Meisterin mit dem Drei-Kilogramm-Hammer und qualifizierte sich damit auch mühelos für die deutschen Titelkämpfe. In Halle zählte sie zwar vorab zu den heißen Medaillenanwärterinnen, allerdings „kann gerade in dieser Disziplin schnell einmal etwas schief gehen, wenn der Hammer im Netz landet und der Versuch dann ungültig ist“, weiß die ehrgeizige Athletin.

Am Wettkampftag lief es dann sehr gut für Clara Hegemann: Im Trikot der LG Stadtwerke München übertraf sie gleich drei Mal ihre persönliche Bestleistung vom Vorjahr von 61,30 Meter mit Weiten von 61,46, 62,35 und 62,51 Meter. Damit schob sie sich bereits frühzeitig auf den sicheren dritten Platz in der Konkurrenz, allerdings sorgte sie im sechsten und letzten Versuch des Finals für einen echten Schockmoment bei ihren Gegnerinnen, denn nach einem fast perfekten Wurf flog ihr Wurfgerät auf klangvolle 64,66 Meter und damit erneut zu einer persönlichen Rekordmarke. In der Endabrechnung wurde es bei der Vergabe der Medaillen denkbar knapp: Deutsche Meisterin der Jugend U18 wurde ihre Trainingspartnerin Johanna Marrwitz von der LG Stadtwerke München mit 65,54 Meter vor der letztjährigen deutschen Jahresbesten der Jugend W15 Nova Kienast vom SV Preußen Berlin mit 65,01 Meter. Clara Hegemann sicherte sich damit die Bronzemedaille und zeigte sich auch zufrieden.

„Bronze ist schon in Ordnung, aber ich wollte allerdings schon den Vize-Titel gewinnen“, sagte die Unterhachingerin die im Training schon viel weiter geworfen hatte. Die Steigerung ihrer Bestleistung um ganze 3,36 Meter erklärte sie mit der Verbesserung ihrer Technik – und hier ist offensichtlich viel passiert. Vor knapp 13 Monaten hatte sie nämlich ihren bislang ersten Hammerwurf-Wettkampf mit einer Auftaktleistung von „nur“ 36,93 Meter. Seitdem steigerte sie sich kontinuierlich und ist jetzt schon um ganze 27,73 Meter besser als damals.

Für die Sport-Gymnasiastin ist die Winter-Saison nun erst einmal vorbei, allerdings ruhte sie sich die letzten Tage nicht auf den berühmten Lorbeeren aus, sondern setzte ihr engagiertes, achtmaliges Training pro Woche fort. Ziele hat die Jugendliche im Hammerwurf heuer noch allemal. „Zuallererst möchte ich meine Technik noch verbessern , denn ich muss einfach noch schneller im Wurfring werden und kleine Fehler korrigieren“, so Hegemann zuversichtlich.

Dies soll schon bald bei ihrem anstehenden Oster-Trainingslager mit ihrer Münchner Trainingsgruppe um Chef-Coach Andreas Bücheler in Weißenstadt/Oberfranken geschehen. Ihren bisherigen Trainingsumfang hatte Clara Hegemann seit dem letzten Jahr übrigens nicht erhöht, allerdings „haben sich die Schwerpunkte ein wenig verändert“. Zum einen wurde weniger an der Technik gearbeitet, allerdings zum anderen an der Steigerung der Kraft.

Wenn die Relation an perfekter Technik in Kombination mit der Kraft besser abgestimmt ist, schaut Clara Hegemann schon jetzt sehr gerne ein paar Monate später in die Zukunft. Neben den deutschen Meisterschaften im Sommer in Rostock, möchte sie sich für das European Youth Olympic Festival (EYOF) der Jugend U18 Ende Juli im slowenischen Maribor qualifizieren. Dann möchte sie auch bereits zumindest die deutsche Nummer zwei sein, denn nur die beiden besten Athletinnen aus einem Land dürfen bei diesem Europäischen Olympia-Festival an den Start gehen. „Ein Start in Slowenien wäre mein ganz großes Saison-Ziel“, verriet Hegemann zuversichtlich im Hinblick auf ihren ersten Start im deutschen Nationaltrikot.