Mit Leistungsexplosion zum Deutschen Meistertitel

Von: Ludwig Stuffer

Grandioser Auftritt: Clara Hegemann wurde Deutsche Meisterin im Hammerwurf der Jugend W15 und gewann zugleich DM-Bronze im Kugelstoßen. „Ich habe diesen Titel bis heute noch nicht so richtig realisiert. Deshalb sind auch einige Freudentränen geflossen. Clara Hegemann Deutsche Jugendmeisterin im Hammerwerfen © sl

Ein echter Siegertyp: Die Leichtathletin Clara Hegemann aus Unterhaching überraschte mit einer Gold- und einer Bronzemedaille bei den deutschen Meisterschaften der Jugend U16 in Bremen. Bereits vor einer Woche holte die 15-Jährige die Goldmedaille bei den Landestitelkämpfen der Jugend U18 im Hammerwurf und erzielte zugleich einen neuen bayerischen Rekord für die Jugend W15 mit 61,30 Meter.

Unterhaching – Entstanden ist ihre Liebe zum Hammerwurf eigentlich durch einen Zufall: „Irgendwann lief es im Training mal nicht so gut beim Kugelstoßen und da haben wir einfach mal den Hammerwurf ausprobiert wie das so funktioniert“, erzählte Hegemann und „das hat irgendwie Spaß gemacht und dann haben wir das immer wieder ins Training mit aufgenommen“. Vor einem halben Jahr absolvierte sie Ende Januar bei den bayerischen Winterwurf-Meisterschaften ihren ersten Wettkampf und wurde hier nur Vierte mit 36,93 Meter – danach folgten geradezu traumhafte Leistungssteigerungen bei sieben weiteren Wettkämpfen.

Deshalb fuhr sie nun gestärkt zu den deutschen Meisterschaften der Jugend U16 nach Bremen, um ihre guten Chancen auf eine mögliche Silbermedaille zu wahren. Als nationale Ranglisten-Zweite sahen ihre Aussichten auf Edelmetall sehr gut aus, allerdings schien Gold nicht greifbar zu sein, da hier Nova Kienast vom SV Preußen Berlin als klare Nummer eins mit einer Bestmarke von 65,42 Meter an den Start ging.

Doch wie heißt es immer so schön: Die berühmte Tagesform“ ist bei einer Meisterschaft entscheidend und Clara Hegemann glänzte bei ihrem Einsatz mit dem Drei-Kilogramm-Hammer mit Leistungsstabilität. „Ich hatte ein paar Probleme im Wurfring und habe dennoch versucht, dass ich das Beste raushole“, verriet die Sport-Gymnasiastin, die für die LG Stadtwerke München startet. Nach dreieinhalb dynamisch-blitzschnellen Drehungen um die eigene Körperachse im Wurfring war schließlich alles perfekt: Mit ausgezeichneten 60,58 Meter schaffte Clara Hegemann bereits im ersten Versuch ihre beste Leistung und wurde völlig überraschend neue deutsche Meisterin – ein Erfolg den sie zuvor nicht wirklich auf der Rechnung hatte. Damit gewann sie natürlich auch die bislang wertvollste Medaille ihrer knapp achtjährigen Karriere. Auf den Silber-Platz verwies sie die unschlagbar scheinende Nova Kienast vom SV Preußen Berlin mit 58,61 Meter vor Lotta Winkler vom LAC Erdgas Chemnitz mit 47,52 Meter (3.).

„Ich habe diesen Titel bis heute noch nicht so richtig realisiert“, sagte die Unterhachingerin, deshalb „flossen auch einige Freudentränen nach diesem Sieg“. Die ersten Gratulanten waren vor Ort auch gleich ihre stolzen, überglücklichen Eltern und ihr Trainer Andreas Bücheler. Motiviert ging sie am Sonntag dann auch im Kugelstoßen an den Start, um ihre guten Finalchancen zu wahren. Doch auch hier verbuchte die ehrgeizige Athletin eine echte Sensation: Ihren persönlichen Rekord steigerte sie um stolze 33 Zentimeter auf beachtliche 13,57 Meter in ihrem vierten Versuch und arbeitete sich damit auf den dritten Platz. Lange Zeit lag sie nämlich im Endkampf „nur“ auf dem vierten Rang hinter Anna-Maria Weber von der LG Lauter mit 13,51 Meter (4.). Am Ende herrschte riesige Freude: Als Bronzemedaillengewinnerin feierte sie einen unerwarteten Erfolg, obwohl „mein letzter ungültiger Versuch sogar über 14 Meter geworden wäre“. Nur ihre hochfavorisierte Trainingspartnerin Magdalena David (LG Stadtwerke München) war mit 15,12 Meter als deutsche Meisterin besser vor Emily Scherf von der LG Neumünster mit 14,32 Meter (2.).

Eine deutsche Elite-Athletin zu werden ist allerdings gar nicht so einfach, zumal viele persönliche Opfer und ein enormer Zeitaufwand damit verbunden sind. „Für die Leichtathletik habe ich wirklich alles aufgegeben und deshalb kein anderes Hobby“, erzählt die 15-Jährige über sich. Schulisch besucht sie das Gymnasium München-Nord und damit eine Eliteschule des Sports im Münchner Stadtbezirk Milbertshofen-Am Hart.

In ihren Schulalltag mit eingebunden ist deshalb bereits am Morgen ein erstes Training, während der Unterricht um 10 Uhr beginnt und um 16.30 Uhr endet. Danach geht es wieder auf den Sportplatz an der Werner-von-Linde-Halle direkt neben dem Münchner Olympiastadion zur zweiten Tageseinheit. Knapp acht Trainingseinheiten absolviert sie so pro Woche. Als Wurftrainer unterstützt sie hier Andreas Bücheler: Der erfahrene Coach führte bereits im Jahr 2017 die Münchnerin Selina Dantzler zum Weltmeistertitel im Kugelstoßen der Jugend U18. Clara Hegemann hätte sich vor einigen Wochen sogar sicher für die U18-Europameisterschaften in Jerusalem qualifiziert, doch hier machte ihr der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) einen Strich durch die Rechnung, da Athletinnen ihres Jahrgangs 2007 nicht nominiertwurden für diese Klasse der Jahrgänge 2005 und 2006.

Knapp 60 bis 70 Prozent investiert sie in ihren Programmen vor allem für den Hammerwurf und übt sich eigentlich nur „ab und zu“ im Kugelstoßen. Als Werferin benötigt sie aber auch ein wenig mehr Kraft als andere Leichtathletinnen, deshalb investiert sie etwa drei Einheiten im Kraftraum bei Trainer Max Mühlbauer und damit etwa sechs bis sieben Stunden pro Woche. Als Hammerwerferin muss sie zwar einen starken Oberkörper haben, allerdings ist in dieser Disziplin entscheidend, dass vor allem die Beinmuskulatur ausgeprägt ist, um den hohen Fliehkräften bei den Drehungen im Ring Stand zu halten. Und der Blick geht natürlich weiter nach vorne: Heuer möchte sie zumindest noch bayerische Meisterin werden – und nächstes Jahr richten sich die Motivationen in den deutschen Nationalkader und den damit verbundenen internationalen Einsätzen.