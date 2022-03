Corona bremst Titelträume des ERSC Ottobrunn

Von: Harald Hettich

In den Finalspielen hatte der ERSCO nicht viel entgegenzusetzen: Trainer Petr Vorisek. © bro

Im Finale um die Bezirksliga-Meisterschaft ohne echte Chance – Aufstieg überstrahlt alles.

Ottobrunn – Es hat am Ende nicht mehr sollen sein. Lange grämen müssen sich die in dieser Saison so erfolgreichen und mit dem Landesliga-Aufstieg belohnten Eishockey-Cracks des ERSC Ottobrunn aber nicht über die am Ende deutliche Niederlage in der Finalserie um die Bayerische Bezirksligameisterschaft gegen den ERC Sonthofen 1999. Nach dem 1:8 im Hinspiel am Freitag im Allgäu (wir berichteten) zogen die Schützlinge von Trainer Petr Vorisek zwar auch am Sonntag auf eigenem Eis mit 0:5 (0:1, 0:4, 0:0) den Kürzeren. Aber wer unter den 400 Zuschauern am Haidgraben weilte, konnte den tollen Spirit beim ERSCO auf und neben dem Eis spüren. Eine auf Rumpfmaße reduzierte Mannschaft gab trotz sieben Corona-Ausfällen und der fortlaufenden Sperre von Top-Stürmer Tobias Feilmeier kämpferisch alles. Dazu offerierten die Ottobrunner dem Publikum – darunter über 100 feierfreudige und stimmstarke Fans der Gäste - im Spiel und „drumherum“ jede Menge Highlights.

Mit einer erfolgreichen Hilfs-Pakete-Aktion für die Ukrainehilfe setzten die Verantwortlichen vorab bereits positive Akzente. Auch mit dem musikalisch-portlichen Rahmenprogramm bewies man beim ERSCO deutlich mehr als bloße Landesliga-Reife.

Stimmung kam schon vor der Partie auf, als der Ottobrunner Sängerkreis das Ottobrunner Lied „Mir san Ottobrunner Leit“ und stimmsicher auch die Bayernhymne intonierte. Die Drittelpausen gehörten dem prächtig gedeihenden Kufen-Nachwuchs. Das erfolgshungrige und einsatzfreudige U9-Team zauberte puck-technisch einwandfreie Einlagen aufs Eis und bekam ebenso warmen Applaus wie die frischgebackene Bayerische Altersklassenmeisterin Alexandra Alscher aus der starken Eiskunstlauf-Abteilung des ERSCO. Alscher hat sich bereits zweimal den Bayerntitel gesichert und bei den Deutschen Meisterschaften zuvor einen tollen dritten Rang belegt.

Die am Ende ob der Umstände unvermeidbare Niederlage im Final-Match geriet fast zur Randnotiz. Sonthofen mit großem und bereits landesligareifem Kader dominierte vom ersten Bully weg. Eine glänzende Note verdiente sich früh der starke Ottobrunner Goalie Severin Cesak. Mit tollen Serienparaden hielt er den ERSCO zunächst im Spiel. Doch die Ottobrunner sammelten zu viele Strafzeiten. Sonthofens Serientorschütze und früherer tschechischer Erstligastürmer Ondrej Havlicek (Pilsen, Kladno) brach schon nach knapp fünf Minuten den Trefferbann. Danach war es wieder Cesak zu danken, dass die Ottobrunner mit diesem knappen Rückstand in die Pause kamen.

Im Mittelabschnitt sollten die personell geschwächten Abwehrdämme der Heimmannschaft brechen. Erneut Havlicek leitete mit seinem Schlenzer zum 0:2 den Trefferregen ein. Nach weiteren Offensiv-Kunststücken der Gäste prangte nach 40 Spielminuten ein 0:5 von der Anzeigetafel. Der wackere Cesak war auch im Schlussdrittel Hauptdarsteller und verdiente sich ein Teilzeit-Shootout.

Im Schlussabschnitt prangten nur noch einige zusätzliche Strafminuten für beide insgesamt aber sehr fairen Teams von der Anzeigetafel. Den Siegerpokal des Bayerischen Eissportverbandes bekamen die insgesamt bärenstarken Allgäuer am Ende hochverdient überreicht. „Mit den ganzen Ausfällen war heute nicht mehr drin. Was bleibt ist der Aufsteig. Gratulation an Sonthofen“, lautete das Chorfazit von Trainer Vorisek und seinem Kapitän Georg Critharellis. Das Fest am Haidgraben nach langer Saison unter bekannt schwieriger Rahmenbedingungen für alle Beteiligten geriet stimmig und würdevoll. „ERSCO – - das ist mein Verein“ schallte die Eis-Hymne abschließend durchs Rund. HARALD HETTICH