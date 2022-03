TSV Oberhaching: Corona bremst Tropics aus

Von: Harald Hettich

Teilen

Playoff-Auftakt gegen Düsseldorf verschoben.

Oberhaching. Die mögliche Fortschreibung der Erfolgsgeschichte der Basketballer des TSV Oberhaching muss noch etwas warten. Nachdem vor zwei Wochen mit Platz sechs im Grunddurchgang der Zweiten Bundesliga ProB Süd der größte Erfolg in der Geschichte der Kybergriesen eingefahren werden konnte, führt pünktlich zum Start der Meister-Playoffs Corona erneut das Zepter. Weil sich eine ganze Reihe an Spielern und Offiziellen bei den Tropics aktuell infiziert haben, muss der eigentlich für diesen Samstag anberaumte Start der Ko-Runde beim Nord-Dritten Art Giants Düsseldorf kurzfristig abgesetzt werden. Die Partien sind bereits neu terminiert. Demnach findet die erste Partie der Gelbhemden in der „Best-of-Three“-Serie nun am 8. April in Düsseldorf statt. Bereits zwei Tage später am Sonntag ist dann die Grundschule Deisenhofen Austragungsort für das Re-Match im Playoff-Achtelfinale. Sollte ein drittes Spiel vonnöten sein, wird es am 16. April abermals am Rhein stattfinden.

„Wir könnten für Samstag schlicht keine Mannschaft stellen“, verweist TSV-Chefcoach Mario Matic auf ein halbe Dutzend Fälle im eigenen Kader. „Während uns Corona mit eher vereinzelten Fällen während der Grundsaison eher verschont hat, hat es jetzt voll zugeschlagen.“ Man habe sich aber mit dem Gegner schnell auf eine Neu-Terminierung einigen können. Aufgeschoben ist nicht unbedingt aufgehoben, heißt es nun vonseiten der Männer vom Tropical Beach im Hinblick auf mögliche weitere Überraschungsstreiche. „Milder Verlauf und schnelle Genesung“ lautet allerdings Matic´ derzeit vorrangiger Wunsch.