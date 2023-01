Dämpfer für die Oberhachinger Tropics

Von: Harald Hettich

Ulm/Oberhaching – Tropics-Basketball-Coach Mario Matic ist der Mann der klaren und fairen Aussage – nach Siegen und wie jetzt eben auch nach unglücklichen Niederlagen. „Die Ulmer haben heute verdient gewonnen, weil sie uns in der zweiten Halbzeit den offensiven Zahn gezogen haben und zwei Unterschiedspieler in ihren Reihen hatten.“

In Zahlen stand am Ende nach einer von beiden Seiten durchaus sehenswerten Partie in der 2. Basketball-Bundesliga ProB vor rund 300 Zuschauern in der Haupthalle der schmucken Nachwuchs-Akademie „Orange Factory“ zu Ulm ein 86:80 (43:51)-Heimerfolg der heimischen Orange Academy gegen die Landkreis-Riesen des TSV Oberhaching.

Erstaunlich abgezockt hatte das Youngster-Team aus Baden Württemberg in der Crunch-Time die taktisch und spielerisch besseren Argumente. Den jungen Münsterstädtern gelang so nur fünf Tage nach dem 81:70-Erfolg der Oberbayern im Hinspiel die Revanche in eigener Halle. Während sich die Ulmer mit 5:9 Siegen langsam gen Mittelfeld der Tabelle arbeiten, mussten die Gelbhemden mit der 5. Pleite im 14. Spiel einen Dämpfer im Rennen um die neuerlich angestrebte Teilnahme an den Meister-Playoffs einstecken. Es war von Beginn an ein Spiel der phasenweisen Serien in der Donaustadt. Anders als im Hinspiel im Deisen Dome konnten die Schwaben personell nicht nur aus dem Vollen schöpfen. Mit dem am Sonntag erstmals in einem Pflichtspiel für die Talente des BBL-Ligisten auflaufenden, erst 17jährigen wie hoch veranlagten Power Forward Pacome Dadiet hatten die Münsterstädter auch gleich den Matchwinner in ihren Reihen. Der junge Franzose aus Paris hat sich in Ulm für eine sechsstellige Summe verpflichtet und soll neben der ProB vor allem auch im Team der Ersten Bundesliga und im Europacup auflaufen. Seine Premiere verlief mit 24 Punkten und acht Rebounds verheißungsvoll. Mit dem in gleicher Punktezahl auftretenden Österreicher David Fuchs waren die Württemberger im Frontcourt mit einem kongenialen Duo gesegnet. Das Heimteam legte denn auch gleich mächtig los. Angesichts eines 8:0-Startlaufs der Gastgeber mussten die rund 20 mitgereisten, lautstark anfeuernden Tropics-Fans früh um ihr Team fürchten. Dass aber auch die Oberhaching mittlerweile die Korbjagd in niveauvoller Reinkultur verinnerlicht haben, zeigten die wütenden Matic-Schützlinge in der Folge. Angeführt von Kapitän Janosch Kögler und einem erneut überzeugenden Center-Gespann Fynn Fischer und Antoine Buchmann kamen die Gäste zurück.

Doch die Tropics Gäste tanzten nur eine Halbzeit lang. Nach dem Seitenwechsel zeigten sie ihre Schattenseiten. Der Zugriff in der Defense schwand, gleichzeitig ging das offensive Rhythmus-Gefühl beim Landkreis-Vorzeigeteam verloren. Eine 0:13 Serie mit fünf punktelosen Minuten konnte der Gast mit einer eigenen 11:0-Marge nach wütender Auszeit-Ansage Matics zwar nochmals korrigieren. Doch Ulm erwies sich mit zunehmender Spielzeit offensiv stringenter und schlüssiger. Auch weil die für ihre Jugend erstaunlich abgeklärten Dadiet und Fuchs ihre hohe Foulbelastung fast schon routiniert verwalteten und seelenruhig weiterscorten. Zum Ende des 3. Viertels hatten sich die Gastgeber so wieder auf Dreipunkteschlagdistanz herangeworfen (60:63). Während Oberhaching an der Reuse im Crunch-Quarter verzweifelte, trafen die Hausherren jetzt nach Herzenslust. Eine 13-Punkte-Führung Ulms konnten die kämpferisch einmal mehr nimmermüden Oberhachinger zwar dank mehrerer Knox-Distanzgeschosse zwar nochmals auf ein Dreipunkte-Minus eindampfen (80:83 – 40 Sekunden vor der Schlusssirene). Doch Ulm hatte in Dadiet das finale Korbargument. Mario Matic blieb so am Ende nur die faire Gratulation. HARALD HETTICH

TSV-Score: Knox 25 Punkte / 1 Rebound / 1 Assist,Buchmann 10/6/0, Kögler 10/4/3, Fischer 9/9/1 Voit 9/4/1, Dippold 6/4/1, Noeres 6/2/1, Benke 3/5/1, Eklou 2/1/-, Bode -/2/2