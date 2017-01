Taufkirchner Damen im Tief

Handball – Landesliga Süd

von Umberto Savignano schließen

Die Handballerinnen des SV-DJK Taufkirchen warten weiter auf ihren ersten Punktgewinn 2017: Mit der 25:29 (14:14)-Heimpleite gegen die SG Biessenhofen-Marktoberdorf kassierten sie die vierte Niederlage im vierten Spiel seit Jahresbeginn.

Taufkirchen – Hatten die Taufkirchnerinnen vom Saisonstart bis zur Weihnachtspause schon fast mit einer gewissen Selbstverständlichkeit ihre Spiele gewonnen, so ist nun genau diese Sicherheit offenbar abhanden gekommen. Da half es auch nichts, dass sich der Kader zum Spiel gegen die Allgäuerinnen wieder etwas gefüllt hatte, mit Bernadette Obermayr und Franziska Gmeiner zwei Stützen zurückkehrten. „Natürlich waren beide nicht bei ihrer vollen Leistungsfähigkeit, aber das hat unser Spiel wieder etwas gefährlicher gemacht“, fand Manuel Weißbach, der das Team gemeinsam mit Michael Epp trainiert. In der Tat: Obermayr steuerte gar elf Treffer bei.

Weißbach sah noch einen weiteren Vorteil der verbesserten Personalsituation: „Die anderen Spielerinnen hatten dadurch einige Ruhepausen mehr.“

Und so hielten die Gastgeberinnen in der ersten Halbzeit zumindest gut mit, wobei sie nur zweimal führten (2:1, 12:11). „Das Spiel war die meiste Zeit offen, auch wenn man ehrlich zugeben muss, dass Marktoberdorf die etwas präsentere Mannschaft war“, so Weißbach, der dafür „unsere unglaubliche Anzahl an technischen und individuellen Fehlern, vor allem im schnellen Spiel nach vorne“ verantwortlich machte.

Für den zweiten Durchgang hatten sich die Taufkirchnerinnen laut Coach deshalb vorgenommen, „diese Fehler zu minimieren und eher mal den sicheren Pass zu spielen, um Marktoberdorf nicht zu viele Ballgewinne und daraus resultierende schnelle Tore zu schenken.“ Doch das blieb Wunschdenken, ab der 40. Minute sah Weißbach gar „Fehler im Zwei-Minuten-Takt“, die sein Team mächtig unter Druck setzten. „Und weil sich unter Druck auch nicht leichter spielen lässt, haben wir uns da in einen Teufelskreis hineinmanövriert, aus dem wir uns nicht befreien konnten.“ Bis zum 23:23 in der 53. Minute bestand trotzdem noch Hoffnung, doch am Ende konnten die Gäste noch einen recht deutlichen Vorsprung herausholen. „Letztlich hat die bessere Mannschaft völlig verdient gewonnen“, gab Weißbach unumwunden zu.

SV-DJK Taufkirchen: Gaigl/Michlein; Bußjäger (4), Neuber (1), S. Geray (2), Gmeiner, Obermayr (11/5), Benecke (2), Cesinger, Stadler (1), A. Geray (2), Sungur (2)