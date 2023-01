Das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte

Von: Harald Hettich

Teilen

Hoch zufrieden mit der aktuellen Situation bei den Tropics des TSV Oberhaching: Trainer Mario Matic. © bro/A

Tropics-Trainer Mario Matic blickt im Interview freudig zurück und optimistisch voraus

Oberhaching – Ohne Mario Matic wäre die Erfolgsgeschichte eines der Disziplinen übergreifend erfolgreichsten Teams im Landkreissport schlicht nicht denkbar. Seit Jahren prägt der Deutsch-Kroate bei weitem nicht nur in seiner Hauptfunktion als Chefcoach des ProB-Basketball-Zweitligisten TSV Oberhaching das Geschehen rund um den Kyberg. Matic ist als Sportlicher Leiter insgesamt Visionär auch mit Blick auf die immer professionelleren Strukturen auch im Nachwuchsbereich der „Tropics“. 2022 erstmals in den Meister-Playoffs vertreten, steht das Vorzeigeteam des TSV derzeit fast schon sensationell auf Rang drei im Unterbau der Zweiten Bundesliga. Wie sprachen mit Mario Matic.

Alle Jahre wieder eine Erfolgsgeschichte in Oberhaching. Herr Matic, welche Bilanz ziehen Sie für den TSV mit Blick auf die ereignisreichen letzten zwölf Monate?

Wir können sportlich auf das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte zurückblicken. Das Erreichen der Playoffs in der vergangenen Saison war ein Riesenerfolg. Auch dort konnten wir gegen den späteren Finalisten aus Düsseldorf voll überzeugen. Ein noch größerer Erfolg ist für mich die bisherige Saison 22/23. Mit aktuell dem dritten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga. Für unsere Mannschaft mit dem absolut geringsten Etat der 2. Bundesliga ist das eine sensationelle Leistung. Nackenschlag war da nur Corona mit teilweise leeren Hallen, vielen Unwägbarkeiten und einigen finanziellen Verlusten.

Wie gerät der Ausblick auf 2023 ? Wo liegen die Ziele und Hoffnunge?

Wir wollen auch diese Saison unbedingt die Playoffs erreichen. Alles, was darüber hinaus kommt, wäre ein Bonus. Wir müssen realistisch sein. In der Rückrunde wird es deutlich schwerer. Alle finanzkräftigen Teams werden Ihrer Kader nachrüsten. Wir haben in der Hinrunde auch glänzen können, weil wir die Mannschaft halten konnten und eingespielt waren. Diesen Vorteil wird man in 2023 nicht mehr haben. Aber wir sind voll Kurs und ich bin fest davon überzeugt, dass wir unter den ersten acht Mannschaften landen werden.

Ehrgeizige Ziele. Was muss sich noch ändern an den Strukturen im Verein? Welche Zielvorgaben gibt es von Ihrer Seite für 2023?

In der Jugendarbeit haben wir vor allem dank den neuen Trainern Omari Knox, Dominik Exner und Predrag Gavran einen großartigen Boom. Alleine in der U10/U12 haben wir inzwischen knapp 50 Kinder. Diese Basis muss man für die Zukunft nutzen und noch mehr in den Nachwuchs investieren. Wir werden nicht umhin kommen, weitere gute Trainer einzustellen. Bezüglich der Bundesligamannschaft wollen wir weitere Führungskräfte integrieren, die den Basketball in Oberhaching weiter voranbringen können.

Noch ein Blick auf das Persönliche sei gestattet. Welche Grüße und Wünsche wollen Sie noch „loswerden“?

Ich will mich bei allen unseren Sponsoren, die überhaupt erst Bundesliga-Basketball in Oberhaching ermöglichen, sehr herzlich bedanken. Auch gilt mein Dank unserem rührigen Vorsitzenden Bernd Schubert und einem Verein, der immer voll hinter mir und der Mannschaft steht. Man kann stolz auf die erzielten Ergebnisse sein. Doch im Sport zählt nur die Gegenwart. 2023 wollen wir an die Erfolge des letzten Jahres anknüpfen.

Das Gespräch führte Harald Hettich.