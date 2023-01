Das Minimalziel ist schon mal erreicht

Von: Umberto Savignano

Teilen

Der achte Platz ist gesichert: Die Volleyballer des TSV Haching München (Nr. 12 Mark Gumenjuk) freuen sich über den 3:0-Sieg gegen VCO Berlin. © Robert BROUCZEK

Hachings Volleyballer werden gegen VCO Berlin ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht

Unterhaching – Für Sebastian Rösler war es keine Frage, was ihm mehr zusagte: Die goldene Medaille für die Wahl zum MVP, also zum wertvollsten Spieler der Partie, oder das 3:0 (25:20, 25:23, 25:22) gegen den VCO Berlin. „Die MVP-Wahl freut mich persönlich. Gerade jetzt, wo sie online bei den Fans durchgeführt wird, ist es schön, dass es nach außen gut ausschaut“, räumte der Mittelblocker des TSV Haching München zwar ein, dass ihn die individuelle Auszeichnung nicht kalt ließ, aber gleichzeitig betonte er: „Grundsätzlich ist für mich Volleyball so ein krasser Mannschaftssport, dass das nicht so wichtig ist.“

Sehr wichtig war hingegen der Erfolg gegen die alle zwei Jahre mit Sonderstatus in der Bundesliga antretenden Top-Junioren aus der Hauptstadt, denn dadurch haben die Hachinger das Minimalziel für den Grunddurchgang erreicht: Sie haben den VCO zweimal 3:0 besiegt und somit den achten und vorletzten Platz zum Start in die Zwischenrunde sicher.

Ein Selbstläufer war der Heimsieg gegen das Schlusslicht, das in dieser Saison erst einen Satz gewonnen hat, allerdings nicht. Mehrmals gerieten die Löwen in Rückstand, der zweite Durchgang schien beim Stand von 17:22 gar bereits verloren. „Wir haben schon besser gespielt, aber solche Spiele gegen Gegner, die nichts zu verlieren haben, und in denen du gewinnen solltest, sind nicht einfach“, erklärte Rösler die Wackler in diesem Kellerduell, in dem eben auch der Kopf mitspielte, weil der TSV sich, anders als sonst, in der Favoritenrolle befand: „Das sind wir nicht gewohnt.“

Trainer Bogdan Tanase reagierte mit Einwechslungen auf den ganz großen Durchhänger im zweiten Satz. Und die Joker stachen. Florian Krenkel, 21, und in der vergangenen Saison noch beim damaligen Zweitliga-Schlusslicht TSV Grafing aktiv, brachte mit seinen Aufschlägen die VCO-Annahme gehörig ins Schwimmen, das war die Grundlage für die Aufholjagd, die den Hachingern letztlich doch noch den 25:23-Teilerfolg bescherte. Erfrischend auch der Beitrag des erst 17-jährigen Mittelblockers Daniel Günther, der, obwohl er nur die Hälfte der Partie bestritt, mit starken vier Blockpunkten bester Akteur in dieser Kategorie war und außerdem noch zwei Asse zum Sieg beisteuerte. Außenangreifer Patrick Rupprecht, 19, der wie Günther bis zum Schluss auf dem Feld blieb, sorgte für Stabilität und behielt beim verwandelten zweiten Matchball die Nerven.

Rösler (21) war von den Wechseln nicht betroffen. Er ist der einzige Löwe, der jeden möglichen Ballwechsel in dieser Saison bestritten hat. Seine MVP-Plakette hat er sich allein schon wegen dieser Konstanz verdient. Nach dem dichten Programm zum Jahreswechsel ist er aber „froh, dass wir jetzt ein freies Wochenende haben“. Erst am Samstag, 28. Januar (19.15 Uhr) steht das letzte Hauptrundenspiel an, zuhause gegen die Netzhoppers KW-Bestensee. Da winkt bei einem Sieg sogar Platz sieben. Rösler ist zuversichtlich: „Wir haben jetzt zwei Wochen, in denen wir gut trainieren können, um noch besser in den Rhythmus zu kommen.“