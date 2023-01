„Das sieht sehr, sehr gut aus“

Von: Umberto Savignano

Teilen

Applaus für die DHB-Auswahl gibt’s von HT-Trainer Johannes „Danger“ Borschel. © brouczek

HT-Trainer Johannes Borschel traut der deutschen Mannschaft bei der WM eine Menge zu.

Unterhaching – Die deutschen Handballer haben bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden mit den Vorrundensiegen über Katar, Serbien und Algerien souverän die Hauptrunde erreicht. In diese zweite Gruppenphase starten sie mit 4:0 Punkten. Eine gute Basis für die Partien gegen Argentinien (heute, 18 Uhr), die Niederlande (Samstag, 20.30 Uhr) und Norwegen (Montag, 20.30 Uhr), in denen es um den Viertelfinaleinzug geht. Das findet auch Johannes „Danger“ Borschel. Der Trainer der Bayernliga-Männer von HT München glaubt, dass für die DHB-Auswahl bei dieser Weltmeisterschaft noch einiges drin ist.

Sind Sie überrascht, wie gut es fürs deutsche Team läuft?

Ich habe mir schon nach den Testspielen gegen Island gedacht: Das kann wirklich was werden, denn die Achse Torwart, Mittelmann, Kreisspieler stimmt. In den ersten zwei Spielen sah das sehr, sehr gut aus. Der Kader ist nicht schlecht. Was in letzter Zeit gefehlt hatte, war ein guter Mittelmann. Hier ist jetzt Juri Knorr gesetzt, und seine Spielweise ist super. Dass mal ein, zwei Fehler passieren, ist normal, wenn man so kreativ wie er spielt.

Wohin kann es für die Mannschaft bei diesem Turnier noch gehen?

Ich traue ihnen das Halbfinale auf jeden Fall zu. Was man so mitbekommt, ist auch die Stimmung sehr gut. Das ist immer wichtig.

Kann den deutschen Spielern auch die große Fan-Unterstützung helfen, die sie bislang bei ihren Auftritten in Polen erfahren haben?

Auf alle Fälle. Sie haben mit den ersten zwei Siegen eine Euphorie entfacht. Das macht nochmal ein paar Prozent aus. Und man hat es gegen Serbien gesehen, das ja keine Laufkundschaft ist: Sie waren die bessere Mannschaft. Wenn alle gesund bleiben, traue ich ihnen wirklich viel zu.

Wäre ein gutes Abschneiden auch wichtig für den Amateur-Handball?

Auf jeden Fall spielt das in der Breite eine Rolle. Die Vereine merken dann, dass wieder mehr Kinder und Jugendliche mit Handball anfangen. Es ist auch wichtig, dass die WM im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt wird. Der Marktanteil im Spiel gegen Serbien war wohl recht hoch. Jede Übertragung tut dem Handball gut. Auch deshalb war es wichtig, die Hauptrunde zu erreichen. Die Leute sehen, dass es auch was anderes gibt als Fußball.

Christian Schwarzer aus dem Weltmeister-Team von 2007 hat kritisiert, dass Frauen, wie die Deutschen Maike Merz und Tanja Kuttler, als Schiedsrichterinnen bei einer Männer-WM eingesetzt werden. Was sagen Sie dazu?

Das ist komplett von gestern. Ob Schiedsrichterin oder Schiedsrichter, ob alt oder jung: Das ist kein Qualitätsmerkmal. Wichtig ist, wie sie pfeifen und ich finde, sie machen das sehr gut.

Das Gespräch führte Umberto Savignano.

Die deutsche Nationalmannschaft mit Trainer Alfred Gislason zeigt bei der WM bislang begeisternden Handball. © dpa