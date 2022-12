Das Ziel der Oberhachinger Tropics bleibt unverändert

Von: Harald Hettich

Eine Knöchelverletzung bremst Oberhachings Peter Zeis aus. © Robert Brouczek

„Mit einem Sieg absetzen von unten.“, So lautet das Ziel Oberhachings Basketball-Coach Mario Matic im Heimspiel Heimspiel an diesem Samstag gegen die Basketball Löwen Erfurt (19 Uhr, Grundschule Deisenhofen /livestream auf www.2basketballbundesliga.de).

Oberhaching – Zwar stehen die Tropics des TSV Oberhaching als Tabellendritter der 2. Liga ProB als Dritter mit 5:2 Siegen prächtig da. Aber die warnende Botschaft von Matic trifft durchaus den Kern. Während manche die Tropics schon dauerhaft oben wähnen, will der deutsch-kroatische Übungsleiter die Sensibilität für die eigentliche Hauptaufgabe nicht aus dem Blick verlieren. „Klassenerhalt und die allmähliche Konsolidierung in der Zweiten Bundesliga“ bleiben des Trainers Zielbotschaft. Die Playoffs der besten acht wollen die Gelbhemden auch heuer wieder schaffen, um einen Abstiegskampf möglichst elegant zu umschiffen.

Da würde ein Sieg gegen den potenziellen Playoff-Platz-Konkurrenten Erfurt bestens ins Konzept passen. Die Thüringer sind nach ruckeligem Saisonstart immer besser in Fahrt gekommen. Darüber soll laut Matic auch nicht deren jüngste 59:79-Niederlage gegen Koblenz hinwDasegtäuschen. „Gegen die Überflieger hat Erfurt lange gut mitgehalten“, warnt Matic. Immer besser gelinge es den Ostdeutschen, ihr Toptrio unter dem Offensivkorb zu etablieren. Vorturner bei den Löwen ist Shooting-Guard Tyseem Lyles. Der 30-jährige US-Aufbautaktgeber mit viel ProA-Erfahrung ezielte bisher 19 Punkte im Schnitt und lenkt die Ost-Combo variantenstark. Mit Guy Landry Edi gelang den Erfurtern zudem vor der neuen Saison ein echter Coup. Der bereits 33 Jahre alte Franzose überzeugt mit viel Erfahrung und kann auf eine starke Visitenkarte mit Stationen in Frankreichs Topligen verweisen. Als Karriere-Höhepunkt hat der knapp zwei Meter lange Modellathlet und Powerforward sogar eine Finalteilnahme an der Afrika-Meisterschaft mit seinem Herkunftsland Elfenbeinküste in der Vita. Dazu ist Zweimeter-Center Noah Kamdem (18 /5) am Frontcourt kaum zu stoppen. „Wir brauchen da eine besondere Defense-Leistung“, so Matic. „Gut trainiert“ habe man rund ums spielfreie Wochenende zuletzt. Mit fast komplettem Kader, aber noch ohne den am Knöchel laborierenden Peter Zeis werde man auflaufen.

Auch positiv: Schon ab Januar soll Center Bernhard Benke nach Studienaufenthalt in Finnland wieder zum Team stoßen.