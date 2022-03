Der BFV stellt sich auf für die Zukunft

Von: Robert Gasser

Der Kreis-Ausschuss des Fußball-Kreises München: (v.l.) BFV-Vizepräsident und Bezirks-Vorsitzender Robert Schraudner, Gerhard Jula (Kreis-Sportgerichts-Vorsitzender München III), Ulrich Goldmann (Kreis-Sportgerichts-Vorsitzender München I), Frank Ludewig (Kreis-Vorsitzender), Manuela Riedleder (Beauftragte für Frauen- und Mädchenfußball), Helmut Grohmann (Kreis-Ehrenamtsbeauftragter) und Christian Schuster (Kreis-Spielleiter). Es fehlen Leonhard Knebel (Kreis-Sportgerichts-Vorsitzender München II) und Nico Keiser (Kreis-Schiedsrichterobmann). © BFV

Frank Ludewig als Vorsitzender im Kreis München bestätigt – BFV-Präsident Koch: „Wir müssen weiblicher werden“

Landkreis – Der Fußballkreis München hat sich beim im Grünwalder Stadion auf Giesings Höhen abgehaltenen Kreistag für die kommenden vier Jahre aufgestellt. 69 Vereins-Delegierte nutzten die Möglichkeit, die Verbandsarbeit und die Entwicklung des Amateurfußballs in der Region aktiv mitzugestalten. Mit nur einer Gegenstimme bestätigt wurde Frank Ludewig in seinem Amt als Kreis-Vorsitzender. Der 50-Jährige war bereits im vergangenen März nach dem Ausscheiden von Bernhard Slawinski vom -Präsidium des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) ins Amt berufen worden.

Weiter schenkten die Delegierten Christian Schuster als Kreis-Spielleiter und Manuela Riedleder als Kreisbeauftragte für den Frauen- und Mädchenfußball das Vertrauen. Die Position des Kreis-Jugendleiters bleibt indes vorerst vakant – Christos Sofis trat wie bereits im Vorfeld angekündigt nicht mehr zur Wahl an und wurde ebenso verabschiedet wie der langjährige Gruppenspielleiter Erich Müller. Einen Nachfolge-Kandidaten für Sofis gab es zum Zeitpunkt des Kreistages noch nicht. Nico Keiser war von den Schiedsrichtergruppen als Kreis-Schiedsrichterobmann vorgeschlagen worden und wurde jetzt auch von den Delegierten gewählt. Ulrich Goldmann, Leonhard Knebel und Gerhard Jula als Kreis-Sportgerichtsvorsitzende sowie Helmut Grohmann als Kreis-Ehrenamtsbeauftragter komplettieren den Kreisausschuss.

„Vielen Dank für das große Vertrauen in meine Arbeit und ich freue mich sehr auf die kommenden vier Jahre - auch wenn ich weiß, dass vor uns allen große Herausforderungen liegen. Diese gehe ich mit meinem Team aber sehr gerne und mit großer Motivation an. Vor uns liegen wegweisende Jahre, wir müssen gemeinsam mit unserem Vereinen einen Modernisierungsprozess anstoßen und dabei auch mal alte Denkmuster aufbrechen. Packen wir’s an!“, erklärte Frank Ludewig. „Ich freue mich sehr, dass Frank Ludewig weiter an der Spitze des Fußballkreises München steht, und wünsche ihm und seinem Team viel Erfolg für die kommende Amtsperiode. Er ist jemand, der Dinge anpackt und viel Herzblut in seine Arbeit steckt. Wir als Stadt München können versichern, dass auch wir unser Bestes geben, um den Fußball in unserer Stadt bestmöglich zu unterstützen“, gratulierte Verena Dietl, Dritte Bürgermeisterin und Sportbürgermeisterin der Landeshauptstadt, die ebenfalls auf der Tribüne des Grünwalder Stadions Platz genommen hatte.

Die Teilnehmer des Kreistags sind zudem wie auch schon in den Jahren 2010, 2014 und 2018 dazu aufgerufen, ihre Meinung zu möglichen Reformen im Spielbetrieb zu äußern. Abgefragt wird die Meinung zu den Themen „Zulässigkeit von Werbung auf Hosen und Trikotrückseite“ sowie „Abschaffung der Auswärtstorregel“. Die Abstimmung läuft bis zum 18. April. Jeder Verein hat eine Stimme. Die Ergebnisse werden nach Abschluss aller Kreistage ausgewertet und kommuniziert.

BFV-Präsident Koch bedankt sich bei den Vereinen

In einer Video-Botschaft bedankte sich BFV-Präsident Rainer Koch für das Engagement der Vereine im Kreis München in den vergangenen vier Jahren. Im Fokus stand dabei – wie sollte es anders auch sein – die Corona-Pandemie. Doch Koch sprach auch drei zentrale Zukunfts-Themen an: „Neben der Digitalisierung sind Diversität und Nachhaltigkeit die großen gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Auch wir als Verband dürfen uns diesen Herausforderungen nicht verschließen, wollen wir für alle attraktiv und Anziehungspunkt bleiben. Fußball ist genauso weiblich wie männlich. Und deshalb möchte ich auch eine klare Botschaft aussenden: Wir müssen weiblicher werden, wir können es uns auf Dauer nicht erlauben, Frauen und Mädchen außen vor zu lassen. Wir müssen sie mit auf die Reise nehmen, Fußball muss heutzutage Familiensport sein. Das ist Eure, das ist unsere große Chance! Nutzen wir sie!“ mm