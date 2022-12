Damen von HT München: Der Blick richtet sich auf die Play Offs

Von: Umberto Savignano

Gestrauchelt: Gegen den TSV Schwabmünchen verloren die HT-Frauen (M. Svenja Demmel) zum erstenmal in dieser Saison ein Heimspiel. © bro

HT-Damen nehmen erste Heimniederlage nicht allzu tragisch.

Taufkirchen/Unterhaching – Trotz der ersten Heimniederlage der Saison zeigte sich Andreas Fehrenbach, Trainer der Handballerinnen von HT München, nach dem 28:31 (9:15) gegen den TSV Schwabmünchen nicht unzufrieden. Schließlich bekam es seine Mannschaft, die trotz des Resultats Tabellendritter blieb, mit dem Spitzenreiter der Bayernliga Süd zu tun. „Das war ein spannendes und attraktives Handballballspiel“, zeigte sich Fehrenbach von den Leistungen beider Teams angetan.

In einer vom Anpfiff weg temporeichen Begegnung mit guten Kombinationen setzten sich die Gäste von 7:7 (18.) auf 7:14 (27.) ab. „Da waren wir ein paar Minuten unkonzentriert und hatten auch Wurfpech“, so Fehrenbach. „Das hat die junge Schwabmünchner Mannschaft gekonnt und sehr effizient ausgenutzt. Sie hat gezeigt, dass sie mit Recht ganz oben steht.“

Das Spiel schien aufgrund dieser kurzen Phase bereits entschieden. Mit 9:15 ging es in die von den Gastgeberinnen herbeigesehnte Pause, in der das Trainerteam aber offensichtlich die richtigen Worte fand, denn die Fehrenbach-Truppe kam mit neuem Kampfgeist aus der Kabine, arbeitete nun in der Abwehr sehr konzentriert und glänzte mit schnellen Angriffsaktionen. Obwohl auch der TSV nach wie vor überzeugte, gelang Kira Sebold in der 50. Minute der 24:24-Ausgleich. Fehrenbach zeigte sich begeistert von der Vorstellung seiner Mannschaft nach dem Wechsel: „Was die Mädels in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, war schon sehr, sehr guter Tempohandball.“

Zur Führung reichte es allerdings nicht. In den spannenden Schlussminuten setzte sich Schwabmünchen mit 28:31 durch, „etwas zu deutlich“, wie Fehrenbach fand: „Am Ende haben wir wichtige klare Torchancen nicht genutzt und das darf man sich gegen so einen starken Gegner nicht erlauben.“

Mit ihrem Sieg sicherten sich die Schwabmünchnerinnen vorzeitig den Südbayerischen Meistertitel. Die Handballerinnen aus dem Hachinger Tal konnten ihrerseits Selbstvertrauen tanken. „Wir nehmen aus diesem Spiel mit, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen. Wir treffen ab Januar jeweils noch zweimal auf die sieben stärksten Teams aus Bayern, da ist alles offen“, richtete HT-Rückraumspielerin Hannah Frühbeis ihren Blick bereits auf die Play Offs.

Zunächst steht zum Vorrundenabschluss aber noch das Heimderby am kommenden Samstag (18 Uhr, Köglweg) gegen den TSV Ismaning an. um

HT München: Gaigl/E. Christoforis; Sebold (5), Menrath (4), S. Geray (1), Frühbeis (2), Stephan, A. Geray (1), Zientek, Meyer, Demmel (5/2), M. Christoforis, Klenk (8/4), Matheis (2)