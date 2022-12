Der „Deisen-Dome“ steht Kopf

Erfolgreicher Kampf gegen die Erfurter Löwen: Die Oberhachinger Tropics (hier Antoine Georg Buchmann gewannen 93:90. © Robert Brouczek

Oberhachinger Zweitliga-Basketballer festigen mit 93:90 gegen Erfurt ihre starke Position

Oberhaching – Basketball zum Zunge schnalzen zwischen zwei hoch motivierten Teams: Das ProB-Zweitligamatch zwischen dem heimischen TSV Oberhaching und den Basketball Löwen aus Erfurt hatte am Samstag abend vor rund 200 Zusehern in der Deisenhofner Halle alles, was den Sport der Dunks und Rebounds besonders an guten Tagen so attraktiv macht. Mit Happy End für die Oberbayern: Durch den knappen 93:90 (48:44) Erfolg untermauerten die Gelbhemden ihre bislang starke Saison. Mit 6:2 Siegen rangieren die Kyberg-Riesen auf einem so hervorragenden wie durchaus überraschenden dritten Tabellenplatz.

„Kompliment an mein Team für diese entschlossene Leistung gegen einen starken und hartnäckigen Gegner“, freute sich TSV-Chefcoach Mario Matic. Ein wichtiger Schlüssel lag im Umstand, dass die Oberbayern trotz der vor allem auch körperlichen Power bestückten Teams aus Thüringen sogar in deren Paradedisziplin Rebounding (34:33) knapp siegreich blieben. Ein umkämpfter Frontcourt war freilich nur ein Momentum einer spannenden und in der Endphase sogar dramatischen Zweitligapartie. Die Tropics begannen stark im neu benannten „Deisen Dome“. Von Beginn an war die Partie sehr von der Offensive geprägt. Moritz Noeres lebte die starke Kombination aus Entschlossenheit und Wurfgrazie gleich mal aus und verwandelte zu Beginn zwei schnelle Dreierversuche zur Oberhachinger Führung. Doch die Gäste, selbst mit einigem Fan-Anhang in der Halle präsent, zeigten früh das Talent ihrer Starting-Five auf. Vor allem der junge Small Forward Dominykas Pleta brachte schnell Zählbares auf die Anzeigetafel. Während die Tropics in der Defense Mühe hatten gegen ein am Ende allesamt zweistellig punktendes Vorzeige-Quintett der Baskets um ihren schnellen wie technisch versierten senegalesischen Topshooter Alieu Ceesay (20 Punkte und sechs Kreativ-Assists), sparten die Oberhachinger offensiv selbst nicht mit glänzenden Kombinationen. Die Gastgeber, bis auf Peter Zeis endlich einmal annähernd in Bestbesetzungt, offerierten dem Publikum ein Potpourri der Wurflust.

Doch Erfurt blieb hartnäckig. Trotz Fischers insgesamt bester Saisonvorstellung vorne und hinten waren vor allem Gäste-Center Noah Kamdem (17 /6) mit all seiner Wucht und Guy Landry Edi (18 /6) bestimmende Faktoren im Spiel der Ostdeutschen. Die knappe Vierpunkte-Führung der Landkreis-Riesen zur Halbzeit bot noch keinerlei Aufschlüsse zum Ausgang der Partie. Zumal sich in Halbzeit zwei ein ähnlich starker Offense-Fight beider Teams abzeichnete. Zwar konnten die Tropics das dritte Viertel knapp für sich entscheiden (21:20) – doch Erfurt gab sich längst nicht geschlagen. Auch weil der athletische Ceesay im Schlussabschnitt von der TSV-Defense fast ausschließlich durch Fouls zu fassen war und wiederholt von der Freiwurf-Linie verlässlich punktete, blieb das Geschehen hoch spannend. Angefeuert vom heimischen Publikum aber hatten die Gelben auch in der Finalphase immer wieder starke Argumente. 18 Sekunden waren beim zwischenzeitlichen 89:88 noch auch der Uhr, als Saisonüberflieger Omari Knox nach einem weiteren „Stop-the-Clock-Foul“ der Baskets von der Linie mit zwei sicheren Treffern die Nerven behielt. Als Lyles die Uhr in der eigenen Defense 4,4 Sekunden vor der Schlusssirene nochmals per Foul stoppte, zeigte der von Linie nicht immer sichere Janosch Kögler eiserne Nervenstärke. Seine beiden Treffer zum 93:90 bieben von den Gästen bei austickender Game-Clock aus Sicht der Tropics „endlich“ unbeantwortet. Der „Deisen-Dome“ stand kurzzeitig Kopf.

TSV-Score: Knox (22 Punkte / 6 Rebounds/ 3 Assists), Kögler (Kögler 18/1/-), Fischer (12/7/-/ 3 Blocks), Dippold (12/3/-), Noeres (10/6/1), Bode (9/3/5), Buchmann (6/2/1), Voit (4/3/-), Pethran (-/1/-), Eklou und Holleman ohne Score.