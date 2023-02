Der Fokus liegt auf Kirchheim II

Von: Patrik Stäbler

Maximilian Schneider kann vom Handball nicht genug bekommen. Zuletzt´warf er für die erste und zweite Mannschaft des Kirchheimer SC insgesamt 23 Tore.

KSC peilt als Tabellenzweiter den Aufstieg in die Bezirksliga an

Kirchheim – Hinten raus dreht Maximilian Schneider noch mal auf. Erst versenkt der Handballer des Kirchheimer SC drei Minuten vor Schluss die Kugel im Gehäuse des TSV Vaterstetten II, dann verwandelt er keine neunzig Sekunden später einen Siebenmeter, und schließlich netzt er kurz darauf noch ein weiteres Mal ein – sein dritter Treffer in Serie.

So viel Schneider’sche Power in der Schlussphase kommt durchaus überraschend, stecken ihm zu diesem Zeitpunkt doch schon fast zwei komplette Spiele in den Knochen. Denn zunächst ist der Kirchheimer für die Reserve im Duell gegen den ESV Freilassing II aufgelaufen, ehe er direkt danach die Schuhe für die Erste Mannschaft geschnürt hat. Ihre Partie gegen Vaterstetten verliert der KSC – trotz Schneiders Schlussspurt – mit 29:33. Und doch gibt sich der Trainer beider Teams, Thomas Christ, hinterher zufrieden.

Denn vor der Niederlage der Ersten Mannschaft hat die Reserve mit 34:29 gewonnen. Und auch, wenn das Team in der Bezirksklasse 4 offiziell als Kirchheimer SC II firmiert, so liege hier doch der Fokus des Vereins, betont der Coach. „Das ist die Mannschaft, in der die etwas ambitionierteren Spieler spielen.“ In der Ersten Mannschaft dagegen, die in der Bezirksklasse 3 antritt, kommen laut dem Trainer vornehmlich „altgediente Spieler“ und A-Jugendliche zum Zug, die an den Herrenbereich herangeführt werden sollen. Wobei einige Akteure mitunter auch für beide Teams auflaufen – so wie an diesem Spieltag Maximilian Schneider, aber auch Erik Pottgießer, Leon Pfeffer und Lukas Kachel.

Sie alle feiern mit der Reserve einen Start-Ziel-Sieg gegen Freilassing, durch den der KSC seinen zweiten Tabellenplatz verteidigt. Dieser ist am Saisonende – je nach Ausgang in den höheren Ligen – entweder ein direkter Aufstiegs- oder ein Relegationsrang. „Unser Ziel war es, mehr Spiele zu gewinnen als zu verlieren“, sagt Thomas Christ. Doch nun, wo man nach sieben von zehn Partien so gut dasteht, wolle man auch nach oben. Wenngleich der Coach warnt: „Sollten wir den Aufstieg schaffen, wird es eine Mordsaufgabe, die Bezirksliga zu halten.“

Fernab der Spitzenränge liegt derweil die Erste Mannschaft des KSC, die in der Bezirksklasse 3 Tabellenletzter ist – mit nur einem Erfolg aus zehn Partien. Gegen Vaterstetten wäre durchaus Sieg Nummer zwei möglich gewesen, findet der Coach. „Aber insgesamt war der Gegner individuell ein bisschen besser.“ Ungeachtet der vielen Niederlagen für die Erste Mannschaft wertet es Thomas Christ als Erfolg, dass der KSC diese Saison erstmals zwei Männer-Teams stellt. „Wir waren auf dem Papier einfach so viele Leute, dass wir das probieren wollten“, erklärt er. Zu Saisonbeginn sei es angesichts des eng getakteten Spielplans mitunter schwierig gewesen. „Aber inzwischen“, betont Thomas Christ, „hat sich das richtig gut eingegroovt.“

Kirchheimer SC – TSV Vaterstetten II 29:33 (14:17)

KSC: R. Kachel, Goßmann – Schneider (13/7), Linser (5/2), Gerstner (2), Niedermaier (2), Pottgießer (2), Pfeffer (2), L. Kachel (1), Massafra (1), Sturm (1), Gebauer, Christ.

Kirchheimer SC II – ESV FreilassingII 34:29 (20:13)

KSC II: Goßmann, D. Ellmer – Schneider (10/4), Pfeffer (9/1), Massafra (6), Schwerhoff (2), Hoiß (2), Gerstner (1), Haid (1), L. Kachel (1), Behnke (1), Gebauer (1), Pottgießer, Amend.