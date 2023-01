Der Goldmedaille folgt die Überraschung

Von: Robert M. Frank

Der Unterschleißheimer Golfer Paul Kögler hat 2022 ein traumhaftes Jahr hinter sich gebracht. Eine Goldmedaille und seine überraschende zweite Nominierung für die Special Olympics Weltspiele 2023 in Berlin gehörten zu seinen Höhepunkten.

Unterschleißheim – Wenn man die abgelaufenen zwölf Monate des Paul Kögler als ein aufregendes Jahr bezeichnet, ist das noch untertrieben. Der 24-jährige Golfer aus Unterschleißheim hat aus sportlicher Sicht 2022 nämlich so ziemlich alles durchgemacht, was einem deutschen Athleten aus dem Team Special Olympics Deutschland so widerfahren kann. Bei den Nationalen Spielen 2022 in Berlin, der Generalprobe für die am gleichen Ort stattfindenden Special Olympics Weltspiele 2023, holte Kögler im Juni auf dem Golfkurs des Golf Club Bad Saarow in eindrucksvoller Manier zunächst die Goldmedaille – und das in der Finalrunde ganz ohne die kurzfristig erkrankte Mutter Helga als Caddie.

Und im November folgte mit der Nominierung in den deutschen Nationalkader bei den Weltspielen gleich die nächste faustdicke Überraschung. Kögler hatte bereits 2019 bei den letzten Weltspielen in Abu Dhabi für die deutsche Auswahl teilgenommen. In der Regel werden Teilnehmer für die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung vom zuständigen deutschen Verband nur einmal in ihrer Karriere in den Kader berufen. Nicht so bei Kögler, der sich dank starker Leistungen in den Vordergrund und somit in eine neue Leistungsklasse spielte. „Ja ich bin nominiert, zum Glück“, freut sich Kögler über seine erneute Qualifikation. Auch kurz nach seinem Sieg in Bad Saarow hatte er im Anschluss bei der BMW International Open in Eichenried rund um den ehemaligen Weltranglistenersten Martin Kaymer als freiwilliger Helfer in der ersten Reihe vor den Golfstars gestanden. Der gebürtige Münchner war beim Profi-Turnier vor einem Abschlag eines Profis dafür zuständig gewesen, bei den Zuschauern für die notwendige Ruhe zu sorgen. Unter anderem der deutsche Profi Marcel Schneider hatte ihm per Handschlag zu seiner Goldmedaille gratuliert. Auf Höhen waren 2022 auch Tiefen gefolgt, die der Unterschleißheimer durchmachen musste. Kurz nach seiner Nominierung erwischte ihn eine Herzmuskelentzündung. Paul musste ihm Anschluss sechs Wochen pausieren. Mehr als Putten auf dem Teppich des heimischen Wohnzimmers sowie das Spielen von Fußball-Videospielen war nicht drin. Von Golfspielen auf seiner Spielekonsole wollte Paul in dieser Zeit eher nichts wissen. „Lieber golfe ich in echt“, meint der Sportler.

Kögler arbeitet fleißig und zielstrebig an seinem Erfolg im Sport. Neben seiner Arbeit als Servicekraft in einem Münchner Café und in den Augustinum Werkstätten in Oberschleißheim trainiert er eifrig im Golfpark Aschheim. Zusätzlich zu seinen eigenen Trainingseinheiten mit seiner Gruppe spielt er bei den sogenannten „Handicap Stars“ von Trainerin Elizabeth Höh und seiner „Unified“-Spielpartnerin und Co-Trainerin Kerstin Schulz mit. Und seit 2022 steht er unter anderem auch jeden Donnerstag mit seinen Arbeitskollegen aus den Augustinum-Werkstätten auf dem Golfplatz. Mit ihnen absolviert er das neue wöchentliche Donnerstags-Training (siehe Kastentext).

Zur Vorbereitung auf die Weltspiele vom 17. bis 24. Juni 2023 in Berlin ist der Terminplan des Landkreis-Athleten in den kommenden Monaten bereits prall gefüllt. Während drei Mal die Woche Training in Aschheim zum Alltag gehören, sind weitere spezielle Einheiten mit Blick auf die Weltspiele schon terminiert. Mit Bundestrainer Bradley Kerr geht es zu zwei Vorbereitungslehrgängen in Berlin und Bielefeld, zusätzlich nimmt Kögler demnächst bei einem Trainingscamp in Lissabon teil. Am Ende dieser Vorbereitung steht dann das große Golfturnier vor den Toren der deutschen Hauptstadt bevor. „Das wird ein Heimspiel für Deutschland“, blickt Kögler voraus. Die Bedeutung dieser Veranstaltung liegt dabei für den Unterschleißheimer ebenso hoch wie seine Teilnahme vor rund drei Jahren in Abu Dhabi. „Turniere machen einfach Spaß“, meint Kögler. Nach seinem vierten Platz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und seinem Sieg bei den nationalen Spielen hat er Gefallen an seinen Erfolgen von 2022 gefunden. „Ich wünsche mir ganz viele Siege und viele Pokale“, blickt Kögler auf das Jahr 2023 voraus.

Ein tolles Team: Paul Kögler (r.) und seine Golf-Partner. © Helga Kögler/privat