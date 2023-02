Der Handball geht in die Grundschulen

Von: Umberto Savignano

Spaß am Sport sollen die Kinder beim Handball-Projekt mit der HSG B-One haben. © Archiv mm

Die HSG B-One unterstützt Lehrkräfte im Sportunterricht.

Landkreis – Ausreichend Bewegung ist ein entscheidender Faktor für ein gesundes Heranwachsen. Dem Sportunterricht in der Schule kommt eine entsprechend wichtige Aufgabe zu. Das gilt erst recht für die Grundschule, denn im jungen Alter wird die Basis für die motorischen Fähigkeiten gelegt. Zusätzlich können die Kinder das vielfältige Angebot der Sportvereine nutzen. Umso besser, wenn sich beide Institutionen ergänzen, wie aktuell bei einem Projekt für die gesellschaftliche und sportliche Förderung von jungen Grundschulkindern im südlichen Landkreis München, bei dem der Handballverein HSG B-One unter der Schirmherrschaft von Landrat Christoph Göbel acht Grundschulen aus sieben Gemeinden, nämlich Aying, Brunnthal, Putzbrunn, Ottobrunn, Neubiberg, Unterbiberg und Hohenbrunn unterstützt.

Laut Florian Besel ist die fachgerechte Hilfe gerade bei den Jüngeren von enormer Bedeutung: „Der Sportunterricht in Grundschulen wird von den Lehrkräften für Deutsch und Mathematik fachfremd unterrichtet. Dabei ist die Umsetzung der im Lehrplan vorgegebenen Themen komplett von den Vorlieben und Stärken der jeweiligen Lehrkräfte abhängig“, so der Leiter der HSG, die als Spielgemeinschaft der Vereine TSV Brunnthal, TSV Ottobrunn und TSV Neubiberg eine große Reichweite und damit auch einen ordentlichen Trainerfundus hat. Und diese Spezialisten sind gefragt: „Für die dritten Klassen ist im Lehrplan Handball vorgesehen. Deswegen möchten wir als Handballverein den Schulen und Lehrern im Südosten von München zur Seite stehen, um den Handballsport so zu vermitteln, wie er uns fasziniert“, sagt Besel.

Für 525 Schülerinnen und Schüler aus 21 Klassen der besagten Schulen sind im Februar und März 45 bis 50 Coaching-Einheiten geplant, die von zehn ehrenamtlichen Trainern durchgeführt werden. Möglich macht dies eine Kooperation der HSG B-One mit dem Bayerischen Handballverband (BHV) und dem Deutschen Handball-Bund (DHB), die zudem durch die TU München fachdidaktisch begleitet wird. „Die teilnehmenden Lehrer und ihre Klassen werden von einem unserer ehrenamtlichen Trainer begleitet und gecoacht. Hier werden Tipps und Tricks sowie didaktische Konzepte vermittelt. Zusätzlich bekommt jede teilnehmende Schule ein Ballnetz mit zehn Methodikbällen überreicht“, beschreibt Besel die konkrete Umsetzung. Bei einem Abschlussturnier in der Ferdinand-Leiß-Halle in Ottobrunn, zu dem jede Schule ihre beste 3. Klasse schickt, werden in der letzten Schulwoche vor den Osterferien die Früchte der kompetenten Trainingsarbeit zu bestaunen sein.

Das Turnier soll im Idealfall aber kein Schlusspunkt sein, so Besel: „Natürlich erhoffen wir uns durch unseren Einsatz als Verein auch, dass wir die Kinder, bei denen wir das Feuer für den Handball wecken konnten, bei uns in der HSG begrüßen dürfen. Hier setzen wir und der BHV, mit dem wir das Projekt durchführen, auch durch die mitreißende WM auf einen positiven Effekt.“ Der HSG-Boss verweist zudem auf Unterstützungsprogramme des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB): „Mit Sportvereinschecks wird eine erste neue Vereinsmitgliedschaft für die Familien mit 40 Euro bezuschusst.“