Der Highlander vom Landschaftspark

Von: Harald Hettich

Der Neubiberger Markus Walzel (51) ist ein internationaler Top-Athlet.

Neubiberg/Unterhaching – Der Kilt wogt und wippt heftig, als Markus Walzel seinen langen Stiel-Hammer mit ausgestreckten Arm und in flüssigen 360-Grad-Umdrehungen um seinen sich drehenden und beschleunigenden Körper kreiseln lässt und schließlich das rund 7,5 Kilogramm schwere Fluggeschoss westwärts über den Grünanger am Landschaftspark auf eine über 25 Meter lange Flugbahn entlässt. Das wuchtige Sportgerät gräbt sich ins wild wuchernde Acker-Erdreich auf Neubiberger Terrain - und Markus Walzel schaut zufrieden drein. Kein Wunder. Der 51-jährige ist erfolgreicher Teilnehmer vieler Highland-Games und befindet sich nun in der heißen Trainingsphase kurz vor den Weltmeisterschaften der Traditionssportler, die heuer Ende August im schweizerischen Neuendorf stattfinden.

Die Highland-Games sind längst anerkannte Sportart – mit einem ganzen Kanon an Disziplinen und klaren wettkampftechnischen Vorgaben. Markus Walzel ist einer der besten Altersklassen-Athleten seiner Zunft. Bei den Deutschen Meisterschaften im Angelbachtal hat er jüngst im Juli zum wiederholten Male den nationalen Meistertitel erworben.

Walzel ist sein eigener Trainer. Sein alter Kumpel und Leichtathletik-Coach Uwe Thienel gibt zudem wertvolle Tipps. Nur auf ersten Blick wirkt der 1,86 Meter große und 105 Kilogramm schwere Modellathlet furchteinflößend in seiner vorwiegend schwarzen Trainingsmontur und dem unverzichtbaren, bei Wettkämpfen gar fest vorgeschriebenen Sport-Kilt. Spätestens bei genauerem Hinsehen offenbart sich ein sympathischer Athlet, dessen weißer, langer Kinnbart gefühlt mitschmunzelt, während er wie so oft über das ganze Gesicht strahlt.

„Keine Sorge, unsere Wettkämpfe sind jugendfrei“, erklärt der im Hauptberuf als Polizist arbeitende Leistungssportler. „Unter dem Kilt sind wir beim Sport nicht nackt, sondern tragen Unterhosen“, versichert er. Dennoch mutet auf den ersten Blick manchem seltsam an, was der Kraftsportler da so treibt entlang der ehemaligen Landebahn im Unterhachinger Landschaftspark. Während er sich aus dem Handkarren, mit dem er seine üppigen Metallsportgeräte von seiner Neubiberger Wohnung an das Trainingsareal neben der aktuellen Flüchtlingsunterkunft karrt, reichlich Magnesium herausfischt und seine kraftstrotzenden Hände damit für die nächsten Übungseinheiten einreibt, erzählt der verheiratete, zweifache Familienvater von seinen Anfängen in der hierzuulande noch relativ unbekannten Sportart. „Ich habe erst 2013 und damit reichlich spät begonnen“, berichtet der gebürtige Franke aus Dinkelsbühl, der seit 2004 in Neubiberg lebt und noch ein Jahrzehnt länger bei der Polizei in Unterhaching Dienst tut.

Angefangen hat alles bei Markus Wasmeier

Angefangen hat alles am Schliersee. Im Umfeld von Ski-Olympiasieger Markus Wasmeier bei ersten Highland-Wettkämpfen. Mit Gleichgesinnten schloss er sich prompt zu seinem Team „Stehauf Manderl“ zusammen. Trotz damals schon diverser Knieproblemen wollte der selbsterklärte Sport-Freak Walzel schlicht nicht klein beigeben. Prompt gewann sein Team 2015 und 2016 die Bayerische Meisterschaft. „Heute starte ich vorwiegend im Einzel, man muss sich da schon entscheiden.“

Süddeutsche und Deutsche Meistertitel, Stockerlplätze zwei und drei bei den Europameisterschaften und einen fünften Platz bei seiner bisher einzigen Weltmeisterschaft konnte er allein in den vergangenen fünf Jahren erringen. Weil er jetzt bei den kommenden Weltmeisterschaften noch höher hinaus will und „durchaus eine Medaille im Gesamtevent“ anstrebt, muss er jetzt auch wieder ran.

Vor allem aus den USA kommt große Konkurrenz nach Europa. „Die Amis dominieren“, erklärt Walzel. Doch das schockt den „seit Lebzeiten Heavy-Metal-Fan“ überhaupt nicht. Besonders dieser Spirit der „Highlander-Family“ mit großem Fest- und Feierrahmenprogramm, Gaumenfreuden und vielen Freundschaftsbegegnungen während der Wettkämpfe beflügeln ihn. „Zudem freue ich mich, dass meine Söhne und meine Gattin mit zur WM kommen werden.“ Der Einzelkämpfer ist halt auch Familienmensch.

Jetzt aber pumpt der Oberkommissar mächtig Luft in die Lungen und wieder aus dem Oberkörper, klatscht seine Hände inmitten einer Magnesiumwolke zusammen und wippt dann einen 7,4 Kilogramm schweren Stein über den ausgestreckten, rechten Wurfarm nach oben. Das Steinstoßen als weitere Disziplin der „Highlander“ erinnert an den klassischen Kugelstoß – mit einer speziellen Anschubtechnik katapultiert Walzel aus gebückter Haltung im Drehstoß das Gewicht viele Meter weit weg auf den Acker. Eine schwierige Disziplin, weil die schweren Steine anders als beim klassischen Kugelstoßen bei jedem Wettkampf eine andere Form aufweisen.

Wie die Wettkampfgeräte selbst ist alles Marke Eigenbau. Beim Gewichtweitwurf schleudert Walzel anschließend ein ebenso schweres Gerät (es gibt auch noch die Heavy-Variante mit 19 Kilogramm) im Weitwurf durch die Lüfte. An einem Ring umfasst der Athlet das daran festgeschraubte, fast glockenförmige Eisengerät.

Walzel bereitet sich nun auf die Königsdisziplin vor, den Baumstammüberschlag. Hier gilt es, das edle Holz mit beiden Händen nach vorne wegzudrücken und es eine dem Salto ähnliche Überschlagsflugbahn beschreiben zu lassen. Damit nicht genug. Die besten Wertungspunkte erhält jener Athlet, dessen Holz möglichst in gerader „12-Uhr-Ausrichtung“ längs platziert landet und die Flugbahn landetechnisch möglichst schnurgerade fortsetzt. Walzel braucht jetzt eine Pause und will zum Wasser greifen. Doch auf dem Drahtesel naht jetzt Walzels Freund und Sportgefährte Siggi aus Unterhaching. Dort haben sich die beiden beim TSV in der Leichtathletik-Abteilung kennengelernt, wo Walzel neben drei zusätzlichen Einheiten im Fitnessstudio ebenfalls Kraftdisziplinen trainiert. „Mit den im Schnitt fünf Einheiten hier im Landschaftspark summiert sich das schon zu umfangreichen Trainingseinheiten“, untertreibt der Modellathlet fast.

Jetzt ist Pause angesagt. Denn Siggi hat ein kühles Bier dabei. „Ein Doping, das nach hartem Training erlaubt ist“, gesteht Walzel und lacht wieder ansteckend in die kleine Runde. Diese ist manchmal auch größer. „Immer wieder fragen mich die Leut‘, was ich hier so treibe. Besonders die Kinder sind hoch interessiert.“ Probleme gibt es keine. Polizist Walzel trainiert mit Erlaubnis und Wohlwollen der Gemeinde Neubiberg, nimmt sowieso Rücksicht auf andere und bewahrt bei seinen „Feldversuchen“ klare Sicherheitsabstände. Ein kleines ukrainisches Mädchen aus der nahen Unterkunft führt ihren Hund über die Wiese, während Walzel im Schatten sitzt, die Muskeln lockert und in Gedanken schon bei der nahen WM weilt. Nur der Kilt wippt und wogt wieder, als Markus Walzel später doch noch eine Einheit absolviert.

Hoch konzentriert absolviert Markus Walzel im Unterhachinger Landschaftspark seine Trainingseinheiten. Schließlich findet Ende August die Weltmeisterschaft statt. © Harald Hettich