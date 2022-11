Der neue ERSCO-Coach Patrick Gerber startet mit zwei Niederlagen

Von: Harald Hettich

Ottobrunn – Auch das neue Ottobrunner Trainerduo Patrick Gerber und Dennis Rada konnte am ersten Doppelspieltag ihrer neuen Ägide an der Niederlagenserie des ERSCO in der Landesliga Süd nichts ändern. Nach der 3:5-Heimniederlage am Freitag gegen Selb zogen die Haidgraben-Puckjäger auch am Sonntag auswärts beim ESC Vilshofen mit 3:7 (0:3 / 2:2 /1:2) den Kürzeren.

Durch die achte Niederlage in Serie rutschten die Landkreis-Kellenkünstler auf den letzten Tabellenplatz ab. Allerdings gibt es ein Licht am Ende des Tunnels. Nach einem Kurzintermezzo in der tschechischen Heimat hat sich der Verein mit seinem ehemaligen Aufstiegs-Toptorjäger Adam Kofron auf einen neuen Kontrakt am Haidgraben einigen können. „Durch Adams Präsenz und Klasse erwarten wir uns einen deutlichen Schub“, freute sich der Sportliche Leiter Georg Critharellis über den Rückkehrer. Kofron soll schon am kommenden Wochenende für den ERSCO auflaufen.

Zum Wochenendauftaktentwickelte sich bei garstigen Freieis-Bedingungen am Haidgraben vor rund 50 Eishockey-Unentwegten von Beginn an eine flotte und im Verlauf kämpferische Partie beider Mannschaften. Dabei begannen die Hausherren mit einem Paukenschlag. Bereits nach vierzig Sekunden zappelte die Scheibe in den Selber Maschen. ERSCO-Kapitän Markus Hulm hatte eine schöne Kombination über Max Pröls und seinen Sturmpartner Tobias Feilmeier zur frühen Führung umgemünzt. Optisch hatte das Heimteam auch in der Folge mehr vom Spiel. Doch die Franken deuteten früh an, dass sie mit ihren Konterschlägen stets gefährlich sein sollten. Zählbares brachte Selb in Minute durch den Ausgleich von Ricco Warkus auf die Anzeigetafel. Umkämpft blieb das Geschehen auch im Mittelabschnitt. Ottobrunn agierte weiter gefällig, doch der Gast abgeklärter. Herbert Geisbergers 1:2 (27.) war Beleg dafür. Doch die Ottobrunner kämpften nimmermüde und kamen durch ihren wendigen wie spielfreudigen slowakischen Flügel David Hornak nach Vorarbeit von Andreas Huber zum 2:2 (34.).

Dennoch hatten die Gäste das letzte Argument des zweiten Abschnittes. Weil der seinerseits spielstarke Selber Tscheche Tomas Bilek fast mit der Schlusssirene eiskalt die neuerliche Führung des Tabellenfünften besorgte. Im Schlussabschnitt hatten dann auch die Franken die insgesamt besseren Szenen. Timo Roos (47.) und erneut Bilek (52.) in Überzahl sorgten für die Entscheidung. Zwar konnte Hornak nach starkem Solo noch einmal auf 3:5 (55.) verkürzen. Doch es sollte der letzte Treffer des Abends bleiben. Doch die Handschrift des neuen Trainer-Duos war dennoch positiv zu vermerken. „Lasst die Köpfe nicht hängen, Männer. Einsatz und Leidenschaft waren überragend“, rief Patrick Gerber den Seinen zu. Diese Leidenschaft lebte auch der spielende sportliche Leiter Georg Critharellis vor. Im Schlussabschnitt kassierte der ERSCO-Verteidiger nach einem Check zur Zeit- auch noch eine Spieldauer-Disziplinarstrafe. „Nicht gerechtfertigt, weil mein Gegenspieler sich aufs Eis legte und nach Verkündung der Strafe einfach weiterfuhr“.

Nichts zu holen gab es für den ERSCO freilich auch am Sonntag in Vilshofen. Es entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene und abwechslungsreiche Partie. Doch im zweiten Teil des ersten Drittels sorgten die Gastgeber mit einem Potpourri aus drei schnellen Treffern innerhalb von fünf Minuten durch Hackl, Brunner und Geiger für ein 3:0 (11.-15. Minute). Vor 75 Zuschauern hatten die Gäste in Abschnitt eins zwar auch ihre guten MomenteHettich , doch die fehlende Durchschlagskraft des ERSCO bleibt in diesen Tagen beständiges Manko. Dennoch fassten sich die Oberbayern im zweiten Drittel ein Herz und forcierten nochmals ihre Bemühungen. Mit Erfolg: Nach einem Überzahl-Solo-Treffer von Lukas Pfaffinger (27.) gelang den Gerberschützlingen sogar der 2:3-Anschlusstreffer. Doch das Schlusslicht brachte sich selbst um die Früchte der Arbeit. Zwei Unaufmerksamkeiten zum Ende des Mittelabschnitts nutzten Wolfgramm und Stern aus dem Sturm der Niederbayern, um mit ihren Treffern zum 5:2 (39./40.) den alten Abstand in einer durchwegs fairen Partie wieder herzustellen. Nochmals durfte Ottobrunn hoffen. Als Hornak auf Zuspiel von Feilmeier zum 3:5 verkürzte (41.). Doch Vilshofen war entschlossener im Angriff und schaffte durch Müller und erneut Stern (47. / 51.) endgültig klare Verhältnisse. HARALD HETTICH