Derby-Sieg sorgt bei Tropics für Rückenwind

Von: Harald Hettich

Oberhaching – Nach dem Derby ist vor dem Derby. Nach dem grandiosen 93:85-Erfolg im Heimspiel gegen die Backups des großen FC Bayern München Basketball steht für die Oberhachinger Tropics auf ihrer Hatz in Richtung Meister-Playoffs an diesem Wochenende der durchaus anspruchsvolle Gastauftritt bei Aufsteiger BG Leitershofen an (Samstag, 19.30 Uhr/ kostenfreier Livestream unter www.

2basketballbundesliga.de). „Das Derby gegen die Bayern haben wir längst abgehakt und bereiten uns in dieser Woche akribisch auf die schwere Aufgabe gegen Leitershofen vor“, betont TSV-Coach Mario Matic vor dem Spiel gegen den ProB-Neuling, den die Tropics allerdings aus vielen Regionalliga-Spiele bestens kennen. „Vor allem mit der treuen und zahlenstarken Heimkulisse im Rücken werden es uns die Kangaroos wieder schwer machen“, weiß so Matic. Mit zwei weniger ausgetragenen Spielen, fünf Siegen und Zwischenrang neun spielen die Lechschwaben aus der Augsburger Vorstadt bislang nicht nur eine grundsolide Saison.

Das Team des früheren slowenischen Nationalspielers Emanuel Richter rangiert derzeit mit klarer Sicht auf die Playoff-Ränge auf Platz neun der ProB-Südstaffel. Zwar musste Leitershofen zuletzt in Ehingen beim 84:93 einen Rückschlag erdulden. „Doch gegen uns werden sie im Derby auf Wiedergutmachung mit aller Macht drängen“, glaubt Matic.

In einem ausgeglichen tief besetzten Kader sind vor allem der US-Powershooter und 2,08- Centere Teathloach Pal mit seinem Average-Double-Double aus 16 Punkten und 11 Rebounds sowie die beiden ebenfalls durchschnittlich zweistellig scorenden deutschen Aufbaulenker Lucas Mayer und Nico Lagermann die auffälligsten Aktivposten. Dazu weiß Richter im ehemaligen kroatischen Erstliga-Forward Stjepan Topalovic einen weiteren brandgefährlichen Schützen in seinen Reihen. Zum Jahreswechsel haben sich die Augsburger Vorstädter zudem noch mit dem 2,01 Meter langen, deutsch-schwedischen Flügel Meo Martin verstärkt - der seine Verpflichtung mit bislang über 14 Punkten im Schnitt rechtfertigt. „Zusammen mit dieser Kulisse in einer der schönsten und in den Heimspielen gut gefüllten ProB-Hallen (1500 Zuschauer passen rein) ist Leitershofen auch vor dem Hintergrund stetiger Professionalisierung im Umfeld ein sehr ernst zu nehmender Konkurrent“, blickt Matic fast neidvoll auf die Ressourcen des Regional-Rivalen. Wie gut, dass bei den Gelbhemden der gesamte Kader einsatzfähig ist und mit den Hufen scharrt. Nach dem Derby ist eben vor dem Derby. HARALD HETTICH