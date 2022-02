TSV Unterhaching gegen MTSV Schwabing: Derby-Time in Haching

Von: Harald Hettich

Teilen

Unterhaching – Hochspannung ist angesagt in der Ersten Basketball-Regionalliga Süd vor dem Derby der Haching Baskets gegen den MTSV Schwabing (Samstag, 18 Uhr, Schulzentrum am Sportpark). In der nach dem sportlichen Rückzug Bad Aiblings nur noch sieben Teams umfassenden Südstaffel kämpfen aktuell bis auf den abgeschlagenen und sieglosen Tabellenletzten Rosenheim sechs Teams um vier Playoffplätze.

Nach oben abgesetzt hat sich nur die verlustpunkftrei BG Leitershofen. Am vergangenen Wochenende hatten die Hachinger Jungspunde den Tabellenführer zwar an den Rande seiner ersten Pleite gebracht. Doch ein Leistungsabfall in den finalen Sequenzen „bescherte“ dem Landkreis-Team eine vermeidbare 66:73-Niederlage. Mit 4:5 Siegen rangieren die Hachinger derzeit jedoch immer noch auf dem begehrten vierten Tabellenrang. Dritter ist derzeit der Gast aus Schwabing. Hinter Haching folgen der Nachwuchs des FC Bayern und die Baskets Vilsbiburg jeweils mit 3:5 Siegen.

Statistik gewinnt keine Spiele

Doch Statistik gewinnt keine Spiele. „Wir müssen die Tabelle am Samstag vergessen und hoch konzentriert an die Aufgabe gegen den MTSV herangehen“, bekennt TSV-Trainer Stavros Tsoraklidis vor dem in der Tat richtungsweisenden Match für den Aufsteiger. Schließlich gilt es auch, die Scharte einer 74:86-Niederlage aus dem Hinrunden-Match auszuwetzen. „Es wird schwer genug“, bekennt der Deutsch-Grieche. Zum einen, weil die Schwabinger über einen großen Rotations-Pool von deutschlandweit herausragenden Korbjäger-Talenten verfügen, die neben der Ersten Regionalliga auch durch das Stahlbad der Nachwuchs-Bundesliga NBBL auf höchstem Junioren-Niveau gehen. Bestes Beispiel ist das deutschlandweit derzeit begehrteste Basketball-Talent Benjamin Schröpder. Der inzwischen 18 Jahre alte Guard hatte vergangenes Jahr bereits mit 17 Jahren in der 2. Liga ProB bei den Tropics Oberhaching debütiert und im Schnitt zwö Punkte erzielt. Ende diesen Jahres wird der aktuell im Münchner Nachwuchsprojekt IBAM (Internationale Basketball Akademie München) geförderte Hoffnungsträger in die erste, die Elite-Division der US-College-Liga NCAA zu den renommierten Oklahoma Sooners wechseln. Quasi auf seiner Abschiedstournee auf heimischen Courts ist der zwei Meter große U18-Nationalspieler am Samstag in Unterhaching zu sehen. „Herausragende Fähigkeiten“ attestiert ihm auch Gegner-Coach Tsoraklidis. „Aber insgesamt eine hervorragende Truppe wird uns alles abverlangen“. Der Gastgeber selbst kann voraussichtlich in Zehner-Rotation auf Körbejagd gehen. Lediglich ein Nachwuchsakteur (den der TSV namentlich nicht nennen möchte) fehlt Corona bedingt. „Leider sind nur 50 Zuschauer zugelassen“, sagt der TSV-Trainer hofft aber lautstarke Unterstützung.