Dezimierte Hachings Baskets ohne echte Chance

Von: Harald Hettich

Trotz Niederlage in Weimar den Abstand auf den Abstiegsplatz gewahrt.

Unterhaching – Nichts zu holen war für die Basketballer des TSV Unterhaching in Weimar. Gegen die Spielgemeinschaft Culture City Weimar/Jena unterlagen die Schützlinge von Chefcoach Stavros Tsoraklidis in der Abstiegsrunde der Ersten Regionalliga deutlich mit 63:76 (28:31). Positiv immerhin für die Landkreiskorbjäger. Trotz der Niederlage bewahrten sich die Baskets (4:4 Siege) vier Spieltage vor Schluss der Relegationsrunde einen Zwei-Siege-Vorsprung gegenüber Tabellenschlusslicht Rosenheim auf dem einzigen Abstiegsplatz. Dazu spricht auch noch der direkte Vergleich für die Hachinger.

Beim Auftakt einer Serie von vier Auswärtsspielen stießen die ersatzgeschwächten Hachinger in Thüringen klar an ihre Grenzen. Der Ausfall von gleich drei Akteuren der nominellen Starting-Five (Gebray, Broening und der kurzfristig erkrankte Rauch) sowie von Arbeitsbiene Gjergji war letztlich nicht aufzufangen. Der fordernde Spielverlauf widerspiegelte klar die Personalprobleme der Gäste, bei denen Rekonvaleszent Falkenstein sowie Lingel aus der zweiten Mannschaft ordentliche Leistungen abriefen. Mit frischem Schwung hatte der Gast die Partie in Weimar begonnen und das erste Viertel dank einer starken Defense und offensiv deutlichen Akzenten der treffsicheren Niklas Kropp und Moritz Breitreiner in einer Low-Score-Begegnung mit 18:16 für sich entschieden. Im zweiten Viertel freilich fand der Gastgeber besser in die Partie. Angetrieben von seinen Schlüsselakteuren Dominik Shusel (Double-Double mit 15 Punkten und 10 Rebounds), Jan Philipp Becker (12/4) und einem bis zur frühen Foulbelastung treffsicheren Vydal Bradford arbeiteten sich die Gastgeber zu einer überschaubaren 31:28- Pausenführung. „Knackpunkt war dann, dass wir die bärenstarke Defense aus Halbzeit eins im dritten Viertel nicht mehr so konsequent auf die Platte brachten, weil in kurzer Rotation auch Kräfte schwanden“.

Tsoraklidis mochte seinem dezimierten Team keinen Vorwurf machen, dass Weimar/Jena nach der Pause den Takt vorgab. Für den mit vier Fouls ausführlich pausierenden Bradford streute jetzt der Litauer Linartas einige Treffer bei. Bei den Gästen war im Scoring jetzt (zu) vieles auf Go-To-Guy Niklas Kropp zugeschnitten. „Es war einfach deshalb schwierig, weil uns wichtige Scorer fehlten“. Das 43:55 aus Gästesicht vor dem Schlussviertel sollte bereits vorentscheidend sein. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles gegeben“.

Doch der neue Abstiegsrunden-Primus aus Thüringen spulte die Partie jetzt souverän runter und entledigte sich mit dem sechsten Sieg bereits frühzeitig in der Runde aller Abstiegssorgen. Hachings Coach dagegen konnte seinerseits etwas durchatmen, weil Rosenheim weitere Punkte ließ. „Wir müssen dennoch auf uns schauen und noch den ein oder anderen Sieg einfahren“, so Tsoraklidis. Am Samstag hingen die Körbe noch zu hoch.

TSV-Score: Kropp 25 Punkte / 6 Rebounds / 4 Assists; Lietz 12/5/3; Breitreiner 12/2/-; Marchesan 5/3/-; Raab 3/6/3; Wohofsky 2/8/1; Hohn 2/3/2; Falkenstein 2/1/2; Lingel -/2/1