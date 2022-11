Die erste echte Klatsche

Von: Robert M. Frank

Teilen

Alles versucht, aber Hachings Volleyballerinnen ( im Angriff Jelena Zulj) unterlagen dem TV Altdorf klar mit 0:3. © Robert Brouczek

Hachings Volleyballerinnen gegen Altdorf ohne Chance.

Unterhaching - Die Damen des TSV Unterhaching haben zum ersten Mal in der laufenden Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd eine richtig deutliche Niederlage eingesteckt. Die Hachingerinnen verloren ihr Heimspiel gegen den TV Altdorf klar mit 0:3 (17:25, 17:25, 16:25). Im Vergleich zum vorausgegangenen Spiel in Bad Soden, das der TSV aufgrund einer Grippewelle nur zu siebt bestritt, standen die Vorzeichen aus personeller Hinsicht für die Partie gegen Altdorf wieder besser. 13 Spielerinnen konnte Trainer Maximilian Siebold für die Partie in der Unterhachinger Bayernwerk-Sportarena aufbieten. Der quantitativ besser besetzte Kader brachte allerdings diesmal keine qualitative Leistungssteigerung mit sich. Eher im Gegenteil, wie Siebold befand. „Einige der Spielerinnen, die wieder zurückgekommen sind, waren nicht hundert Prozent fit“, musste Siebold feststellen. Neben der nach der Begegnung zur wichtigsten Hachinger Spielerin gewählten Nadine Sandner konnte kaum eine TSV-Akteurin mit einer besonders starken Leistung herausstechen.

Bereits im ersten Satz ging es recht schnell, dass die Gäste aus Mittelfranken den Hachinger Hasen davonzogen. Die Altdorferinnen brachten einen Sechs-Punkte-Vorsprung zur zweiten technischen Auszeit mühelos bis zum Satzgewinn über die Ziellinie. Bei der Heimmannschaft tauchten diesmal laut Siebold zu viele Fehler in der Annahme auf. Zudem sei die Durchschlagskraft in der Offensive gegen einen Gegner, der insbesondere in der Feldabwehr stark auftrat, diesmal zu harmlos gewesen. „Im Angriff haben wir viel zu verhalten agiert“, monierte der TSV-Trainer. „Da hätten wir Vollgas spielen müssen, um mitzuhalten.“

Diese zögerliche Herangehensweise nutzte auf der Gegenseite der gut aufgelegte Vorjahresdritte im weiteren Spielverlauf eiskalt aus. Im zweiten Durchgang keimte bei den Gastgeberinnen nach einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung zwar noch einmal etwas Hoffnung aus, dieser Blitzstart verpuffte dann aber wieder relativ schnell. Nach der zweiten technischen Auszeit mit einem 13:16-Rückstand zogen die Gäste dann endgültig davon. Im dritten Durchgang konnten die Hachingerinnen das Spiel lediglich bis zur ersten technischen Auszeit offenhalten (6:8). Danach enteilte Altdorf wieder unaufhaltsam. ROBERT M. FRANK