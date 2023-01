Die Hoffnung am Haidgraben lebt

Von: Harald Hettich

ERSCO-Trainer Patrick Gerber Adrian Huber erzielte den 2:1-Siegtreffer für den ERSC Ottobrunn.

Eishockey-Landesliga: ERSC Ottobrunn startet mit einem 2:1-Sieg beim SC Forst in die Abstiegsrunde.

Ottobrunn – Ein erster schwerer Schritt in Richtung Klassenerhalt ist für die Eishackler des ERSC Ottobrunn gemacht. Gleich zum Auftakt der Abstiegsrunde in der Landesliga Süd überzeugten die Schützlinge von Trainer Patrick Gerber beim 2:1 (0:1 /1:0/1:0) Auswärtserfolg in Peißenberg beim gastgebenden SC Forst. Durch den immens wichtigen Dreier im Duell der beiden Vorrunden-Staffel-Letzten verkürzten die Ottobrunner mit aktuell neun Punkten den Rückstand zum rettenden Ufer auf zwischenzeitlich einen Zähler und setzten gleichzeitig eine Duftmarke für mögliche, weitere Abstiegsendspiele gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Forst (3 Zähler). „Ich bin unheimlich stolz auf diese Truppe“, bekannte ein erst nach Abpfiff einer spannungsgeladenen Partie tiefenentspannter ERSCO-Coach Patrick Gerber. „Die Jungs haben heute alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“. Will heißen: Die Kufencracks von der Ottosäule ersparten sich mit vergleichsweise überschaubaren neun Strafminuten lange Aufenthalte in der Kühlbox und zeigten vor allem defensiv eine stark verbesserte Leistung.

„Ein Anfang ist gemacht, auch wenn der Weg zum Klassenerhalt natürlich immer noch sehr weit ist“, machte auch ERSCO-Manager Georg Critharellis kein Geheimnis aus seiner Einschätzung. „Auf dieser displiziniert-konzentrierten Leistung der Mannschaft können wir bei den kommenden schweren Aufgaben aufbauen.“

Vor rund 100 Zuschauern im Peißenberger Eisstadion entwickelte sich vom ersten Bully weg ein spannungsgeladener Abstiegskrimi der beiden Liga-Schlusslichter. Nachdem in den ersten Minuten die beiden auch in der Folge starken Defensivreihen dominierten, nutzte Forts Sturmführer Bastian Grundner in Minute acht eine der an diesem Abend sehr seltenen Ottobunner Unaufmerksamkeiten beim 1:0 der Gastgeber zu einem starken Solo. Es sollte allerdings das einzige Mal bleiben, dass der auch in Peißenberg wieder bärenstarke ERSCO-Schlussmann Severin Dürr den Puck aus dem eigenen Netz fischen musste. Nach dem Rückstand setzten vor allem Dürrs Ottobrunner Vorderleute wütend Akzente. Allerdings blieb ein heftig umkämpfte, aber trotz der Bedeutung auch extrem faire Partie bis zur ersten Drittelpause ohne weitere Treffer.

Nach sechs Minuten im zweiten Abschnitt konnten die Landkreis-Puckjäger dann erstmals jubeln. Ein kluges Final-Zuspiel von Andreas Huber verwertete Rik Knopf glashart zum Ausgleich. Die Partie wogte nun hin und her. Beiden Teams merkte man gleichsam Entschlossenheit an. Mit ausgeglichenem Score ging es deshalb in den letzten Abschnitt. Die Eismaschine war kaum vom Eis, als die Ottobrunner zuschlugen. Eine sehenswerte Kombination der ersten Sturmreihe über Tschechen-Import Adam Kofron und Kapitän Markus Hulm veredelte Adrian Huber zum entscheidenden Treffer der Partie (41.). Die Ottobrunner mussten freilich in der Schlussphase alles aufbieten, um gegen verzweifelt ankufende Pfaffenwinkler den knappen Erfolg final abzusichern. Kurzes Durchatmen beim ERSCO nur - am kommenden Wochenende geht es in einen Doppelschlagabtausch gegen Pfronten. Leichter wird’s sicher nicht. Aber wichtige drei Punkte sind eingetütet.

SC Forst – ERSCO 1:2 (1:0/0:1/0:1). Zuschauer: knapp 100 Strafminuten: 6/9