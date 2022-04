Die Ismaninger Abwehr steht

Von: Guido Verstegen

Die Ismaninger Abwehr macht es den Grünhemden von HT München schwer. © Gerald Förtsch

Die Bayernliga-Handballerinnen des TSV Ismaning haben die Revanche für die Hinrunden-Pleite verpasst und sind nicht über ein 13:13 (7:8) gegen HT München hinausgekommen. Die Isar Devils gehen dennoch als Dritter in die Playoffs, HT bleibt Vierter.

Ismaning – Mit der torärmsten Partie der Südstaffel verabschiedeten sich der TSV Ismaning und HT München im letzten Vorrundenspiel in die Playoffs. Das 13:13 unterbot mit seinen insgesamt 26 Treffern noch die Begegnungen zwischen Ismaning und EBE Forst United (16:16) sowie zwischen SV München Laim und Ismaning (19:16). „Das zeigt, dass wir eine super Abwehr hingestellt haben – aber die macht das schon die ganze Saison über grandios -und dass wir einfach nicht genug Offensivpower haben“, stellte Bernd Dreckmann fest. Ismanings Trainer hatte ein „merkwürdiges Spiel“ gesehen – mit zwei Mannschaften, die ihre Playoff-Teilnahme bereits sicher hatten und die am Ende jeweils mit dem einen Punkt zufrieden waren. Herausragend waren die beiden Torhüterinnen Veronika Wittmann (TSV) und Giulia Gaigl (HT).

Ismaning führte zunächst mit 2:0, vergab dann zwei aussichtsreiche Gegenstöße, lag 2:3 zurück (7.), ging erst beim 9:8 durch Elena Kohde wieder in Führung (33.), baute diese auf 12:9 aus (43.) und leistete sich dann eine unerklärliche Flaute von 17 Minuten ohne Torerfolg. „Das ist ja Wahnsinn!“, befand Dreckmann, der kurz vor Schluss beim Stand von 12:13 noch einmal eine Auszeit nahm: Mit ihrem vierten Treffer sorgte Kohde für das gerechte Endresultat (60.).

Die Gäste konnten ihrerseits auch kein Kapital aus Ismaninger Unzulänglichkeiten schlagen: Den Isar Devils boten sich reichlich Torchancen, aber von außen und am Kreis ging praktisch nichts. So hatte der Rückraum die ganze Last zu tragen, und der war nicht im Vollbesitz seiner Kräfte: Lotta Rohmert war im Spiel gegen Haunstetten II umgeknickt und hatte die ganze Woche nicht trainiert, Lisa Berz spielte trotz ihrer Knieverletzung.

TSV Ismaning - HT München 13:13 (7:8) TS: Gschwendtner, Hangleiter, Wittmann (alle Tor), Kohde (4), L. Rohmert (4/1), Berz (3), Köbrich (2), Filz, Grötzinger, Pieperjohanns, Leitl, Pfründer, Surauer, Weber