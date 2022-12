TSV Oberhaching: Die Spur in die Play Offs ebnen

Von: Harald Hettich

Trainer Mario Matic fordert von seinen Tropics im letzten Spiel des Jahres nochmals volle Konzentration. Jörg Dippold ist wieder einsatzbereit © Brouczek

2. Basketball-Liga ProB: Tropics können großen Schritt in Richtung Meisterrunde machen.

Oberhaching – Einmal müssen die Korbjäger des Basketball-Zweitligisten TSV Oberhaching im alten Jahr noch ran. Am heutigen Freitag (19.30 Uhr) gastiert die in dieser Saison bislang so erfolgreiche Mannschaft von Trainer Mario Matic bei den Ahorn BIS Baskets Speyer (kostenloser Livestream über www.2basketballbundesliga.de). Die Ausgangssituation beider Teams gestaltet sich sehr unterschiedlich. Während die Tropics trotz der schmerzlichen Kanterniederlage gegen Tabellenführer Hanau zuletzt mit formidablen 7:3 Siegen immer noch auf Platz drei der ProB-Südstaffel rangieren, konnten die Pfälzer den eigenen, durchaus hochgesteckten Ansprüchen bislang nicht wirklich genügen. Nach einer 83:109-Klatsche zuletzt in Coburg rangieren die Baskets mit aktuell 3:7 Siegen auf einem bescheidenen 11. Rang in der Dreizehnerliga. Damit sind die Korbjäger aus der alten Römerstadt am Tag vor Heiligabend im Match gegen die Tropics fast schon zum Siegen verdammt. „Wir dürfen dort sicher mit einer heißen Partie rechnen“, glaubt TSV-Coach Mario Matic vor der Auseinandersetzung mit einem echten Angstgegner der vergangenen Saison – in der die Tropics beide Partien verloren. Gleiches soll sich nicht wiederholen. „Wir haben die Hanau-Niederlage in einer ordentlichen Trainingswoche schnell abgearbeitet“, erklärt der deutsch-kroatische Erfolgscoach. „Auch bei Siegen haben wir das immer so gehalten. Nachtarocken bringt nichts.“

Vielmehr reisen die Oberhachinger hoch konzentriert zum letzten Match des Jahres. „Speyer hat bisher seine Leistungsfähigkeit nicht voll entfaltet“, weiß Matic. „Offensiv hui, defensiv oft pfui“, nennt Matic die Stärken und Schwächen des Gegners. Allerdings schlummere viel Potenzial beim Gegner, der vor allem sehr heimstark auftritt. Trainer Carl Mbassa sei ein in der Branche auch von Elite-Clubs stark nachgefragter Übungsleiter.

Beim Blick auf den Kader stechen vor allem die beiden US-Legionäre Quadree Lollis (aus Düsseldorf gekommen) mit 18 Punkten und fünf Rebounds pro Partie sowie Daryl Woodmore (15/6) ins Auge. „Das wird eine schwere Aufgabe“, ordnet der TSV-Coach die Dinge realistisch ein. Weihnachtsgeschenke in Speyer sind nicht zu erwarten. Sollte dennoch ein Erfolg – noch ohne Kapitän Peter Zeis, aber mit dem zuletzt erkrankten Jörg Dippold – gelingen, wäre die Erfolgsspur in Richtung Playoffs fürs neue Jahr wohl geebnet.

