Die Talente zeigen sich in der TennisBase

Von: Robert Gasser

Robert Gasser © SYSTEM

Michael Stich, der frühere Wimbledonsieger, hat dieser Tage zurecht darauf hingewiesen, dass das deutsche Tennis in der absoluten Spitze ein echtes Problem hat. Gut, da gibt es Alexander Zverev. Aber ob Zverev nach seiner lange Verletzung an frühere Leistungen anschließen kann, steht in den Sternen.

Und was kommt nach Zverev? Nicht viel. Es ist außer Zverev weit und breit kein Spieler in Sicht, der es mittelfristig mal in ein Grand-Slam-Halbfinale schaffen kann.

Es ist die nächste Generation, auf die der Tennisfan aus deutscher Sicht hoffen muss. Und die präsentiert sich derzeit beim Hallenturnier in der TennisBase Oberhaching. Die deutschen Talente messen sich dabei mit dem Spitzen-Nachwuchs aus ganz Europa und können dabei schon mal zeigen, was in den nächsten Jahren von ihnen zu erwarten sein könnte. Die Fans in der Region können dabei Spitzen-Tennis sehen. Und das zum Nulltarif, der Eintritt ist frei.