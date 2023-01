Diesmal liegt der Druck auf den Hachingern

Von: Umberto Savignano

Dürfen die Hachinger Löwen am Sonntag endlich mal wieder jubeln? © Michael Behns

1. Volleyball-Bundesliga: TSV empfängt am Sonntag den Tabellenletzten VCO Berlin

Unterhaching - Das Kellerduell der Volleyball-Bundesliga ist für den TSV Haching München eine besondere Herausforderung: Die Löwen gehen am Sonntag (16 Uhr, Bayernwerk Sportarena) gegen Schlusslicht VCO Berlin ausnahmsweise nicht als Außenseiter ins Spiel. „VCO kommt ohne Druck, der Druck liegt bei uns“, weiß Trainer Bogdan Tanase. „Auf dem Papier sind wir Favorit, auch weil wir in Berlin gewonnen haben.“

Der bisher einzige Erfolg in der laufenden Spielzeit fiel mit 3:0 zudem sehr deutlich aus, bis auf den dritten Satz, den sie sich schließlich mit 27:25 sicherten, dominierten die Hachinger das Hinspiel. Weil sich sein Team seither gesteigert hat, die Leistungskurve vor allem in den jüngsten Partien gegen einige Halbfinalkandidaten trotz der Niederlagen nach oben zeigte, ist für Tanase auch völlig klar, dass die Favoritenrolle erfüllt werden muss: „Das ist ein Spiel, aus dem wir alle Punkte mitnehmen wollen“, fordert der Hachinger Coach mindestens einen 3:1-Sieg.

Um sich den vorletzten Platz als Ausgangsposition für die Zwischenrunde zu sichern, würde vermutlich schon eine 2:3-Niederlage reichen, denn die Junioren aus der Hauptstadt werden danach gegen den Titelverteidiger und Stadtrivalen Berlin Recycling Volleys sowie Rekordmeister Friedrichshafen kaum mehr Zählbares holen. Doch die jüngsten Auftritte haben den Löwen Appetit auf mehr gemacht. Sie bekommen nach dem VCO ja den Drittletzten, die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen, in eigener Halle vorgesetzt (am Samstag, 28. Januar, um 19.15 Uhr) und könnten diese zum Abschluss des Grunddurchgangs bei derzeit fünf Punkten Rückstand theoretisch noch einholen. „Teamintern wollen wir definitiv über KW stehen. Wir wollen beide Spiele gewinnen, und das Gleiche gilt für die Zwischenrunde“, sagt Sebastian Rösler selbstbewusst. Der Mittelblocker sieht nach den vergangenen Wochen durchaus realistische Chancen, einen Rang gutzumachen: „Wir haben gesehen, dass wir gegen Giesen, Düren, Herrsching teilweise mithalten können.“ In allen drei Spielen holte der TSV einen Satz, verfehlte einen zweiten Teilerfolg knapp. Deshalb fordert Rösler: „Wir müssen nur noch etwas stabiler werden.“ Das gelte vor allem im Service: „Wir haben vier Springaufschläger, da ist es immer hopp oder topp. Der Mittelweg wäre mal gut.“

Einen Grund, warum die Konstanz zuletzt noch etwas fehlte, sieht der 21-Jährige in den wechselnden Anfangsformationen der vergangenen Wochen: „Wir sind gerade noch auf der Suche nach der Starting Six und nach dem Rhythmus. Das soll aber keine Ausrede sein.“ Ohnehin hat Tanase für seinen Leistungsträger in dieser Hinsicht Neuigkeiten, denn das intensive Programm in den Weihnachtsferien (Düren, Friedrichshafen, Herrsching, Lüneburg) bescherte ihm wichtige Erkenntnisse: „Nach diesen vier Spielen habe ich die erste Sechs“, kündigt der Trainer das Ende der Rotation an. Wer am Sonntag beginnt, wollte er aber noch nicht verraten.