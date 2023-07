Disciples Haar gehen als Außenseiter in die Bundesliga-Playoffs

Von: Patrik Stäbler

Bekanntes Gesicht auf dem Bonner Werferhügel: Das Haarer Eigengewächs Titus von Kapff ist im Winter zu den Capitals gewechselt, dem ersten Playoff-Gegner der Disciples. © Dieter Michalek

Seit ihrem Aufstieg in die Bundesliga 2006 sind die Baseballer der Haar Disciples ganze zehn Mal in die Playoffs eingezogen – jene Endrunde, in der die acht besten Teams des Landes die Meisterschaft unter sich ausmachen. In neun Fällen war für den Club aus dem Münchner Osten bereits in der ersten Runde Endstation; allein 2017 reichte es fürs Halbfinale.

Haar –Selbiges würden die Disciples heuer bei ihrer elften Playoff-Teilnahme nur zu gerne erneut erreichen – allein die Chancen sind gering, zumindest auf dem Papier. Denn in der ersten Runde, die am Wochenende losgeht, bekommt es Haar als viertplatzierter Verein in der Bundesliga Süd mit den Bonn Capitals zu tun – ihres Zeichens amtierender Deutscher Meister und auch dieses Jahr wieder Primus der Nord-Staffel.

„Wir sind da natürlich der klare Außenseiter“, sagt Pressesprecher Tom Wolf, dessen Disciples die ersten beiden Spiele in Bonn am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr bestreiten. Eine Woche später geht die Best-of-Five-Serie dann im heimischen Ballpark Eglfing weiter: zunächst mit Spiel drei am Samstag um 17 Uhr, ehe am Sonntag – sofern dies nötig wird – noch bis zu zwei weitere Partien um 13 und 16.30 Uhr folgen.

Bevor’s so weit ist, müssen die Disciples aber erst mal auswärts bestehen – und dort möglichst einen Sieg holen, hofft Tom Wolf. „Wir fahren auf jeden Fall nicht nach Bonn, um irgendwas abzuschenken. Ich traue unserer Mannschaft zu, dass sie dort gewinnen kann.“ Zwar haben die Haarer sich nur hauchdünn und erst am letzten Spieltag für die Playoffs qualifiziert. Doch dass es am Ende so knapp wurde, lag vornehmlich an einem verpatzten Saisonstart mit nur einem Sieg aus den ersten sieben Spielen. Seither geht die Formkurve der Mannschaft von Trainer Ryan Saunders stetig nach oben; so konnten die Disciples zuletzt sogar Siege gegen die Titelaspiranten aus Regensburg und Mainz holen.

In Bonn wird nun viel auf das Pitching der Gäste ankommen. In Spiel zwei ist dabei US-Werfer Stephen Norrell gesetzt, hinter dem eine solide Saison als Importspieler liegt. Tags zuvor dürfte Coach Saunders auf Nick Miceli vertrauen, der in den vergangenen Wochen starke Leistungen gezeigt hat. Derweil könnte beim Gegner in dieser Partie ein alter Bekannter auf dem Werferhügel stehen – nämlich Titus von Kapff, ein Haarer Eigengewächs, das im Winter nach Bonn gewechselt ist. Für den 21-Jährigen wird dieses Duell ebenso zum Wiedersehen mit den Ex-Kollegen wie für Nick Miceli: Der Amerikaner trug von 2019 bis 2022 das Trikot der Capitals. (PATRIK STÄBLER)