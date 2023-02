Donnergrollen über dem Kyberg

Von: Harald Hettich

Tropics-Trainer Matic erwartet eine klare Leistungssteigerung seiner Mannschaft

Oberhaching – Beim anstehenden Gastspiel von Basketball-Zweitligist TSV Oberhaching in Erfurt gegen die heimischen Basketball Löwen (Sonntag, 16 Uhr, kostenpflichtiger Livestream unter www.2basketballbundesliga.de) ist offenkundig Wiedergutmachung des Teams gegenüber dem eigenen Trainer Mario Matic angesagt. „Stinksauer über die Niederlage in Leitershofen“ beim 71:77 war Matic nach eigenem Bekunden auch Tage danach noch im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir haben uns da teilweise amateurhaft angestellt“, polterte ungewohnt heftig der Übungsleiter der aktuell als Vierter immer noch hervorragend platzierten Tropics (10:7 Siege). Doch den Blick auf diese Statistik verbot der Coach seiner Mannschaft vor einem aus seiner Sicht „sehr schweren Auswärtsauftritt“ in Thüringen.

Schließlich sind die Erfurter so etwas wie das Team der Stunde. Überraschend fügte die Truppe des neuen, von s‘Oliver Würzburg an die Gera gewechselten Headcoaches Enrico Kufuor in der Vorwoche dem bis dahin verlustpunktfreien Primus Hanau beim 87:81 in Hessen die erste Saisonpleite zu. „Erfurt hat sich nach ganz schwachem Saisonstart unter dem neuen Coach Kufuor längst gefangen und zählt von der reinen Spielstärke zu den Topvier der Liga“ lobt Matic den Konkurrenten fast überschwänglich. Mit 7 zu 10 Siegen haben die Ostdeutschen erstmals auch Platz acht und damit einen der begehrten Meister-Playoff-Plätze erklommen.

Besonders vier Akteure stechen ins Auge. Guy Edi ist mit 18 Punkten und 8 Rebounds Top-Scorer. Sein US- Landsmann Tyseem Lyles sowie Noah Kamden scoren ebenfalls zweistellig (17 bzw. 15 Punkte im Schnitt). Mit Pointguard Jan Heber sorgt nach Langzeit-Verletzung zudem der wichtige Taktgeber im Team wieder für Erfurter Ordnung auf dem Parkett.

Schwer war es für die Tropics schon im Hinspiel. Beim 93:90 in Deisenhofen konnten sich die Gelben erst im Schlussspurt durchsetzen. Besonders von der Freiwurflinie als ligaweit bestes Team sowie als „Dreier-Vize“ hinter Koblenz wissen die Erfurter Löwen zu überzeugen. Am Sonntag wird auf Tropics-Seite mit dem zuletzt überzeugenden Center Antoine Buchmann ein wichtiger Akteur aus persönlichen Gründen fehlen. „Wir brauchen einen ganz anderen Auftritt als in Leitershofen“, fordert Trainer Matic vom. Sonst wird das Kyberg-Donnergrollen noch lauter.