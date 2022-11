Druck auf die Haching Baskets wächst

Von: Harald Hettich

Seine Mannschaft droht im Rennen um die Playoff-Plätze den Anschluss zu verlieren: Unterhachings Trainer Stavros Tsoraklidis. T © Robert Brouczek

Nach der 85:100-Niederlage in Treuchtlingen gerät Playoff-Teilnahme zunehmend in Gefahr.

Unterhaching – Langsam wird’s eng für die Haching Baskets im Kampf um einen Playoff-Platz in der Ersten Basketball-Regionalliga Süd. Beim VFL Treuchtlingen bissen sich die Schützlinge von Trainer Stavros Tsoraklidis nach durchwachsener Vorstellung beim 85:100 (31:47) klar die Zähne aus. Mit einer erstmals negativen Bilanz von 3:4 Siegen rutschten die heimischen Korbjäger unter den Trennungsstrich auf Platz fünf. Treuchtlingen eroberte in der Siebener-Liga dagegen zumindest vorübergehend Playoffplatz vier. Besonders bitter. Mit der um drei Zähler höheren Niederlage als dem Hinspielsieg (85:73) der Hachinger sicherten sich die Mittelfranken auch den direkten Vergleich, der bei einer möglichen Punktegleichheit beider Teams nach dem Grunddurchgang ausschlaggebend wäre.

Die heftigsten Hiobsbotschaften für die Gäste gab es bereits vor dem Trip in die Fremde und nach wenigen Spielminuten in der Weißenburger Sporthalle. Nachdem Highscorer Mirjan Broening die Reise wegen einer Grippeerkrankung überhaupt nicht antreten konnte, musste das 17-jährige Guard-Talent Sascha Lietz nach wenigen Minuten ebenfalls krankheitsgeschwächt passen. Coach Tsoraklidis hatte den Youngster, der unbedingt weiterspielen wollte, vorsorglich vom Parkett genommen.

Verunsicherungen im Gästeteam, die sich auf die Leistung negativ auswirkten. Denn Treuchtlingen mit über 600 Heimfans im Rücken legte los wie die Feuerwehr. Es war das seit Jahren ligaweit bekannte, spielstarke Quartett mit Stefan Schmoll, Claudio Huhn, Simon Geiselsöder und dem an diesem Abend überragenden Luca Wörrlein, das mit hohem Einsatz und grandioser Technik das Spiel beherrschte. Wie schon in den Partien zuvor hatten die Baskets im ersten Viertel große Probleme, in die Partie zu finden. Nach zehn Minuten hatten die Gastgeber folgerichtig beim 24:13 eine Elf-Punkteführung herausgeworfen.

Eine zu große Bürde für die Landkreis-Korbjäger, wie sich erweisen sollte. Zwar kamen die Hachinger in Abschnitt besser zurecht, weil auch die beiden eigenen Topscorer Niklas Kropp und Daniel Gebray jetzt besser trafen. Doch das Problem in der Defensive blieb bestehen. Zudem fingen sich die Gäste früh technische und unsportliche Fouls ein, die für die auch von der Freiwurflinie sehr präsenten Gastgeber immer wieder zusätzliche Chancen kreierten. Zur Halbzeit schien bereits bei 16 Punkten Rückstand die Partie gelaufen. Es spricht für den Spirit der Oberbayern, dass sie sich ob des deutlichen Rückstandes nicht hängen ließen. Die Ballkünstler vom Hachinger Bach liefen jetzt offensiv heiß und konnten den Vorsprung der Hausherren phasenweise auf neun Punkte verringern. Problem nur: 2,04-Meter- Center Luca Wörrlein lief heiß und war von der Unterhachinger Defensive jetzt überhaupt nicht mehr zu kontrollieren. 28 seiner das Spiel prägenden 37 Punkte erzielte der 25-Jährige allein in der zweiten Halbzeit und machte mit glänzendem Rebounding (11) zusätzlich ein formidables Double-Double perfekt. Zwar mühten sich die Baskets in Quarter drei zu einem knappen Teilerfolg, doch der Rückstand pendelte vor dem Schlussabschnitt bei 14 Punkten ein. Noch einmal arbeiteten sich die Tsoraklidis-Jungs im Schlussabschnitt auf Sichtweite heran. Doch näher als beim (70:80 /34.) sollten sie nicht mehr aufschließen.

„Die Moral hat gepasst“, sagte Tsoraklidis. „Aber wir müssen endlich wieder besser den Einstieg in die Spiele schaffen und die Defense-Aggressivität deutlich verbessern. Zeit zu intensiver Arbeit an den teaminternen Baustellen haben die Baskets. Am kommenden Wochenende spielfrei, blickt Tsoraklidis voraus auf „intensive Trainingseinheiten“ in den kommenden beiden Wochen. Am 3. Dezember wartet dann mit dem Heimspiel gegen Vilsbiburg nach den Worten des Trainers bereits ein erstes „Do-or-Die-Match“ um die Playoffs.

TSV-Score: Kropp 34 Punkte /6 Rebounds / 4 Assists, Gebray 18/3/5, Schoentgen 14/8/1, Hohn 5/3/2 Gjergji 5/1/-, Amrhein 4/7/1, Marchesan 3/2/-, Lietz 2/1/-.

Treuchtlingens Center vom TSV nicht zu stoppen