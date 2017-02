Taufkirchner Duo steigt in Bundesliga auf

Tanzen

von Robert Gasser schließen

Der Tanzsportverein Taufkirchen hat beim Ranglistenturnier in Landshut in allen Kategorien überzeugt. Das Schautanz-Duo Alina Rodruigez und Josephine Mühlenhoff feierte gar den Aufstieg in die Erste Bundesliga.

Taufkirchen– Das erfolgreiche Taufkirchner Duo, das von Lisa Wallner trainiert wird, legte in Landshut einen grandiosen Auftritt hin. Anmutig schwebten Alina Rodruigez und Josephine Mühlenhoff über das niederbayerische Parkett und begeisterten mit ihrer fantasievollen Choreografie das niederbayerische Publikum. Nach ihrer gelungenen Darbietung warteten die beiden mit ihrer Trainerin gespannt auf das Ergebnis, bis der Aufstieg in die Erste Bundesliga feststand.

Josephine Mühlenhoff, trainiert von Tanja Lipka und Maxie Cechetto, legte in der Kategorie Solo Breitensport gleich noch nach und holte sich mit einer hochklassigen Leistung den Sieg.

Zuvor schon hatten die Funky Minis in der Schülerklasse Modern für die erste Überraschung des Tages gesorgt. Mit einem sauberen und wunderbar synchron ausgeführtem Tanz steigerten sich die Schützlinge von Sarah Schendel, Nadine Werner und Pauline Brunnerova gegenüber dem vorangegangenen Turnier um satte 13 Wertungspunkte und wurden dafür mit dem zweiten Platz belohnt.

Die Funky Flames, eine neue Turniermannschaft des TSV Taufkirchen, hatten in Landshut ihren ersten Auftritt auf der großen Turnierbühne. Die zum größten Teil noch sehr junge und unerfahrene Mannschaft musste am Morgen vor dem Wettkampf aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle kurzfristig ihre Aufstellungen ändern. Aufgrund übergroßer Nervosität mussten die Funky Flames mit dem vierten Platz zufrieden geben. Es reichte diesmal nur zu einem vierten Platz. Umso motivierter nehmen sie nun das nächste Turnier in Angriff, das demnächst im heimischen Taufkirchen auf dem Programm steht. „Da greifen wir nochmal richtig an“, sind sich die Mädchen mit ihre Trainerinnen einig.

Ihre ganze Klasse haben wieder einmal die Taufkirchner Funkys in der Hauptklasse unter Beweis gestellt. Gleich zwei Mal standen die Funky Dancers ganz oben auf dem Siegertreppchen. Das Trainertrio Céline Lang, Franziska de Kleuver und Felicitas Kaminski waren sichtbar stolz auf seine Tänzerinnen.

Auch die Funky Teenies beeindruckten das Publikum mit zwei wunderschönen Tänzen, die sie sowohl in der Kategorie Modern als auch im Freestyle auf den zweiten Platz brachten. Die Trainerinnen Miriam Fischer und Andrea Kössler waren zufrieden, sahen aber auch noch Luft nach oben. „Wir sind zuversichtlich, dass es dieses Jahr unsere Mädchen mit einigen Tänzen zur Deutschen und vielleicht sogar zur Europameisterschaft schaffen werden“, hofft Funky-Sprecherin Marianne Jahn.