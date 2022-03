Ein historischer Abend

Von: Harald Hettich

Bernhard Benke (l.) und die Tropics haben die Meister-Playoffs in der 2. Liga ProB erreicht. © Robert Brouczek

TSV Oberhaching feiert mit dem Erreichen der Playoffs größten Erfolg der Vereinsgeschichte

Oberhaching – „Ein historischer Abend“ war es für Chefcoach Mario Matic, der „größte Erfolg in der Vereinsgeschichte“ für Vorstand Bernd Schubert. Beide so wichtigen Protagonisten und Steuermänner auf dem Weg der Basketballer des TSV Oberhaching von Kreisliga bis in die Zweite Bundesliga lagen in dieser magischen Basketballnacht mit ihrer Einschätzung goldrichtig.

Nicht weniger euphorisch ist der Einzug des TSV Oberhaching in die Meisterplayoffs der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB zu bewerten. Mit einem – lange allerdings hart umkämpften 93:77 (38:40) Erfolg gegen die Arvato College Wizards Karlsruhe wurde das Ticket für den Meister-Playoffs gelöst. Und vor allem: Der Klassenerhalt war endgültig eingetütet. Am ersten Aprilwochenende treten die Gelbhemden als finaler Sechster der Südstaffel beim favorisierten Nord-Dritten Art Giants Düsseldorf an. Eine Woche später steht in der „best of three“ Serie mit zwei für das Weiterkommen ins Viertelfinale notwendigen Siegen das Rückspiel in Deisenhofen an. „Wir können nun befreit aufspielen und freuen uns auf die Duelle mit Düsseldorf“, gibt Schubert den lässig entschlossenen Takt vor.

Von befreitem Aufspielen war gegen die Karlsruher im letzten und entscheidenden Pflicht-Durchgang wenig zu spüren. Beiden Teams war die Anspannung vor den nur 180 zugelassenen, aber begeistert unterstützenden Zuschauern in Deisenhofen vom ersten Sprungball weg anzumerken. Während die Tropics bei einer Niederlage noch theoretisch bis auf Rang zehn und damit mitten in die Abstiegsrunde hätten abrutschen können, war das Match für die in der Tabelle vorletzten Badener eines der letzten Chance auf den Klassenerhalt. Einen echten Nackenschlag hatten die Gastgeber bereits vor dem Anpfiff zu verdauen. Denn mit dem kurzfristig wegen einer Corona-Infektion ausgefallenen Kapitän Janosch Kögler fehlte im entscheidenden Match der Dreh- und Angelpunkt sowie Topschütze in Personalunion.

Dennoch erwischten die Gastgeber in einer lange nervös geführten Partie den besseren Start. Prägende Figur der Tropics in der Frühphase war Center Bernhard Benke mit toller Reboundarbeit unter beiden Körben. Als der Lange dann auch noch einen Dreier gefühlvoll zur Sechs-Punkte-Führung der Gastgeber durch die Reuse zauberte, schien die Erfolgsgeschichte bereits vorgeschrieben. Doch mit dem Rücken zur Wand entwickelte das Gästeteam von Trainer Igor Starcevic sein Spiel. Nach einem 10:0-Lauf der Karlsruher erfuhr das Match beim 17:21 eine erste starke Wendung. TSV-Center-Joker Thomas Pethran verdiente sich in dieser wichtigen Phase eine kämpferische Bestnote. Die insgesamt überragenden Oberhachinger Omari Knox per Dreier sowie Moritz Noeres per schönem Korbleger besorgten die erneute Führung beim 24:21 nach Ende des ersten Viertels.

Doch eine gewisse Verunsicherung blieb. Im zweiten Abschnitt übernahm der Gast erneut. Ex-Nationalspieler und Wizards-Topshooter Rouven Roessler (17 Punkte) übernahm mehr Verantwortung. Besonders mit dem starken Distanzschützen Chris Rupp (14) und dem quirligen Aufbaulenker Zaire Thompson hatten die Tropics große Probleme. Weil der eigene Spielfluss zudem stockte, war Karlsruhe vier Minuten vor der Halbzeit beim 50:61 sogar zweistellig enteilt. Doch die angeschlagenen Tropics zeigten jene Moral, die sie so häufig auszeichnet. Co-Kapitän Peter Zeis schloss als Part-Time-Ball-Handler die Lücken im Aufbau, die Kögler mit seinem Ausfall und Playmaker Philipp Bode mit vielen Zwangspausen nach frühen vier Fouls rissen. Zeis bediente Fynn Fischer wie Benke hervorragend am Brett. Dazu trafen Knox und der aus der Distanz überragende Noeres (6 Dreier) in schneller Folge. Der 17-jährige Matteo Jukic verdiente sich als Defense-Joker ein Sonderlob.- Dank eines starken 12:0-Runs konnten die Matic-Mannen zum Ende des dritten Viertels beim 63:63 eine Berg-und-Talfahrt-Partie erneut ausgleichen. Auch im Schlussviertel blieben die Gäste lange hartnäckig. Die Weichen auf Sieg stellte dann ausgerechnet wieder der zuvor fast ausgefoulte Bode. Zwei blitzsaubere Distanz-Treffer des Spielgestalters landeten im Korb der Wizards. Beim 82:73 drei Minuten vor dem Ende war der Widerstand der wackeren Gäste gebrochen. Am Ende lagen sich alle in Gelb in den Armen. Der historische Abend war besiegelt.

TSV Oberhaching: Knox (26 Punkte / 5 Rebounds / 3 Assists), Noeres (25/2/-), Bode (12/1/6), Fischer (9/4/2 + 4 Blocks !), Benke (9/3/-), Zeis (7/8/5), Jukic (3/2/-), Pethran (2/-), Eklou und Holleman ohne Score